Giffoni Film Festival 2019 | Cos’è | Date | Ospiti | Programma | Giuria

GIFFONI FILM FESTIVAL 2019 – Anche quest’anno l’estate in Campania si anima con uno dei Festival più celebri dedicati al mondo del cinema. Il Giffoni Film Festival, giunto alla sua 49esima edizione, nasce come un’iniziativa per ragazzi che ogni anno anima il mese di luglio con proiezioni in anteprima e tanti ospiti nazionali e internazionali.

Nato nel 1971, l’evento prende piede a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

A idearlo è stato Claudio Gubitosi, il direttore artista che all’epoca della fondazione aveva soltanto diciotto anni.

Giffoni Film Festival 2019 | Cos’è

I protagonisti della manifestazione cinematografica sono ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo che vogliono parlare e trattare di cinema, guardare i film in concorso e poi discuterne con registi, autori e interpreti per poi proclamarne il vincitore.

Il passaggio da evento regionale a manifestazione d’impronta internazionale è avvenuto gradualmente, dando al Giffoni Film Festival una grande rilevanza nazionale. Dal 2009, il marchio del festival si è evoluto cambiando nome e diventando Giffoni Experience, ritenuto più adatto a descrivere l’esperienza che esso rappresenta.

Giffoni Film Festival 2019 | Giuria

Come funziona la giuria del Giffoni Film Festival? Esiste più di una giuria, ognuna di queste è composta da bambini e ragazzi, italiani e stranieri. Ogni giuria si contraddistingue ogni anno per il colore della maglietta.

Dal 2009, le sezioni ufficiali delle giurie sono le seguenti:

Elements +3, che comprende bambini dai 3 ai 5 anni

Elements +6, che comprende bambini dai 6 ai 9 anni

Elements +10, che va dai 10 ai 12 anni

Generator +13, che parte dai ragazzi di 13 e si ferma ai 15

Generator +16 che amplia il raggio d’azione e abbraccia ragazzi dai 16 ai 17 anni

Generator +18, una sezione che raggruppa ragazzi dai 18 anni in su

Masterclass, una sezione speciale che va oltre i confini del festival e include ragazzi dai 18 ai 22 anni selezionati accuratamente per essere guidati da maestri e artisti del mondo del cinema in un percorso fatto di lezioni, incontri e spazi d’approfondimento.

Il compito dei giurati è di visionare i film al Giffoni Film Festival tra la mattina e il pomeriggio per i Generator +13 e +16, mentre alle 19 per i Generator +18. Il costo d’iscrizione per ogni giurato ammonta a 50 euro e la quota include la partecipazione alle attività del festival, le anteprime, assicurazione, badge e altri gadget.

Giffoni Film Festival 2019 | I premi

Come ogni Festival, anche il Giffoni assegna dei premi per diverse categorie: abbiamo tre categorie che differenziano in modo semplice le pellicole in concorso, divise per lungometraggi, cortometraggi e documentari.

I premi assegnati riguardano sia i film in concorso che gli ospiti dell’edizione corrente.

Giffoni Experience Award: è un premio assegnato a ospiti della tv e del cinema

Explosive Talent Award: per attori e registi emergenti

Premio François Truffaut: per ospiti con una lunga carriera alle spalle

Best Talent Award: per musicisti e scrittori

Gryphon Award: assegnato a lungometraggi o cortometraggi

Premi speciali: assegnati ai film in concorso da parte di associazioni.

Giffoni Film Festival 2019 | Tema

Anche quest’anno, il Giffoni Film Festival seguirà un filo conduttore. Avviato nel 2018, il primo di tre anni dedicati alla salvaguardia dell’ambiente ha visto come protagonista ACQUA, mentre il 2019 darà spazio a ARIA. Quello del prossimo anno metterà un punto a questa tematica con TERRA.

Giffoni Film Festival 2019 | Quando

Quando prende vita il Giffoni Film Festival? L’evento in genere conta su una settimana ricca di attività e l’edizione del 2019 partirà da venerdì 19 luglio per concludersi sabato 27 luglio.

Giffoni Film Festival 2019 | Ospiti

Quali ospiti animeranno quest’anno il Giffoni Film Festival? Tantissimi volti del piccolo e grande schermo italiano e internazionale, che si susseguiranno sul blue carpet pronti a dare vita alla 49esima edizione del festival cinematografico.

19 luglio: ad aprire il Giffoni Film Festival sarà la giovanissima Beatrice Vendramin, attrice e modella che il pubblico italiano ha conosciuto con “Alex&Co” e “Come diventare grandi nonostante i genitori”.

20 luglio: ad aprire una delle primissime giornate del Giffoni Film Festival è Woody Harrelson , attore conosciuto oltreoceano per la sit-com “Cin Cin” e che ha un vasto curriculum tra grande e piccolo schermo. Di recente l’abbiamo visto nella trilogia di Hunger Games e in “Solo: a Star Wars Story”. Altra ospite è Sara Serraiocco , conosciuta in “Ris Roma – Delitti imperfetti” e “In viaggio con Adele. Infine Elisa Visari, attrice classe 2001 conosciuta per “A casa tutti bene” e “Non sono un assassino”.

20 luglio: ad aprire una delle primissime giornate del Giffoni Film Festival è Woody Harrelson , attore conosciuto oltreoceano per la sit-com "Cin Cin" e che ha un vasto curriculum tra grande e piccolo schermo. Di recente l'abbiamo visto nella trilogia di Hunger Games e in "Solo: a Star Wars Story". Altra ospite è Sara Serraiocco , conosciuta in "Ris Roma – Delitti imperfetti" e "In viaggio con Adele. Infine Elisa Visari, attrice classe 2001 conosciuta per "A casa tutti bene" e "Non sono un assassino".

21 luglio: il pubblico più giovane amerà particolarmente questi due ospiti, soprattutto dopo la terza stagione di Stranger Things. Il Giffoni Film Festival fa spazio a Charlie Heaton e Natalia Dyer, che interpretano nella celebre serie Netflix rispettivamente Jonathan e Nancy. Poi come ospiti arriverà anche Clone Romagnoli, giovanissima stella di "Un passo dal cielo", Edoardo Tarantini nato nel 2006 e conosciuto per "New School", Matteo Valentini di "Un medico in famiglia"

23 luglio: è la volta di Paolo Conticini , attore conosciuto per film come “Uomini uomini uomini”, “Viaggi di nozze” e “Paparazzi”; e ancora Marco D’Amore , il Ciro di Gomorra, il cast del film Dolcissime, Francesco Ghiaccio che ha esordito alla regia con “Un posto sicuro”, Evan Peters volto iconico di American Horror Story e della saga degli X-Men, Valeria Solarino (Smetto quando voglio).

23 luglio: è la volta di Paolo Conticini , attore conosciuto per film come "Uomini uomini uomini", "Viaggi di nozze" e "Paparazzi"; e ancora Marco D'Amore , il Ciro di Gomorra, il cast del film Dolcissime, Francesco Ghiaccio che ha esordito alla regia con "Un posto sicuro", Evan Peters volto iconico di American Horror Story e della saga degli X-Men, Valeria Solarino (Smetto quando voglio).

24 luglio: tra gli attori attesi in questa giornata del Festival vedremo Tommaso Cassissa, giovane youtuber del canale "Umorismo Kiwi" che ha riscosso immediato successo, Lucia Ocone che ha debuttato in tv con "Non è la Rai" e l'abbiamo poi vista in molte fiction come "I liceali 3" e "Camera Cafè". In più sono attese le due amiche geniali: Ludovica Nasti ed Elisa del Genio che hanno interpretato le versioni bambine di Lila ed Elena nell'amata saga dell'Amica Geniale.

25 luglio: uno dei volti più amati d'Italia al momento è Alessandro Borghi, il celebre attore che ha recitato nei film Sulla mia pelle e Il primo re ed è pronto ad animare il pubblico del Giffoni. Oltre a Borghi, arriva un altro nome amato e apprezzato grazie all'impatto di Netflix in Italia. Stiamo parlando di Giacomo Ferrara , lo Spadino di Suburra – La serie. Il 25 luglio sarà ospite anche Eleonora Gaggero , che ha recitato con vanessa Incontrada nella serie "Scomparsa". E ancora è la volta di Hamber Heard, attrice di "Benvenuti a Zombieland", Space Valley e il cast dello show d'intrattenimento.

Giffoni Film Festival 2019 | Masterclass | Musica

Gli appuntamenti della Masterclass Cult saranno tenuti da Stefano Accorsi (24 luglio), Ivan Cotroneo (22 luglio), Marco D’Amore (23 luglio), Giacomo Ferrara (25 luglio), Francesco Ghiaccio (23 luglio), Arturo Muselli (26 luglio), Vittoria Puccini (23 luglio) e Valeria Solarino (23 luglio).

Per la Masterclass Music&Radio invece abbiamo: Giovanni Allevi (22 luglio), Anastatio (19 luglio), Arisa (21 luglio), Boomdabash (23 luglio), Don Joe (21 luglio), Elodie (20 luglio), Emis Killa (26 luglio), Izi (25 luglio), Jake La Furia (21 luglio), Junior Cally (25 luglio), Mahmood (27 luglio), Mondo Marcio (22 luglio), Shade (22 luglio) e Daniele Silvestri (24 luglio).

Giffoni Film Festival 2019 | Programma

Il programma del Giffoni Film Festival ogni anno si amplia. Tra le novità di quest’anno, spicca un film atteso dai fanatici del mondo Disney. Il 24 luglio 2019 infatti è prevista la proiezione in anteprima del live action Il Re Leone. Ospiti della giornata, per tale occasione, saranno Edoardo Leo e Stefano Fresi, doppiatori del cast. Due proiezioni, una riservata ai jurors e l’altra su prenotazione gratuita aperta a tutti.

Un altro appuntamento atteso è quello riguardo Men in Black International, con Tessa Thompson e Chris Hemsworth (Marvel). Sono state organizzate due proiezioni, una riservata ai jurors Generator e un’altra su prenotazione gratuita. La serata prevederà anche una sorpresa.

Il programma al completo del Giffoni Film Festival 2019 è presente sul sito web.

Giffoni Film Festival 2019 | Dove | Come arrivare

Il Giffoni Film Festival viene organizzato ogni anno presso Giffoni Valle Piana, la città ospitante in provincia di Salerno da cui prende il nome l’evento. L’edificio dove prende vita il festival si chiama Cittadella del cinema ed è il centro operativo del Festival dal 2002.

Ma come raggiungere Giffoni Valle Piana? Chi arriva in aereo, dovrà fermarsi a Napoli Capodichino dopodiché attrezzarsi con treno, auto o autobus.

Chi viaggia in treno, dovrà arrivare alla stazione ferroviaria di Salerno e da lì scegliere un treno regionale. Chi invece viaggia in autobus può consultare questo sito segnalato dall’organizzazione del festival dove sono presenti gli autobus che partono da Salerno e arrivano a Giffoni Valle Piana.

Giffoni Film Festival 2019 | Come partecipare

Ma come partecipare al Giffoni Film Festival? Chi vuole ad esempio vedere uno dei film in concorso proiettati in anteprima, sarà felice di sapere che l’ingresso è gratuito ma fino a esaurimento posti. La giuria e la stampa avranno la precedenza e le sale di proiezioni sono le seguenti: Sala François Truffaut, Sala Blu, Sala Alberto Sordi, Sala Lumière, Sala Galileo.

Chi vuole prendere parte a uno degli eventi speciali in programma, può prenotare due posti per evento. L’accesso è garantito fino a 10 minuti prima dall’inizio dello spettacolo. Chi è in fila potrà approfittare dei posti last minute.

Chi è appassionato di musica potrà godersi gli eventi organizzati nella Piazza Fratelli Lumière con accesso gratuito. Anche le Masterclass sono aperte al pubblico fino a esaurimento posti.

Chi vuole incontrare gli ospiti presenti nell’arco delle giornate ha bisogno d’iscriversi gratuitamente. Le modalità d’iscrizione le trovate qui o sul sito web. Anche per partecipare ai laboratori e workshop l’ingresso è gratuito previa registrazione. Per altre info importanti potete consultare questa sezione del sito.