Giffoni Film Festival 2019 programma: cosa vedere tra anteprime ed eventi speciali

GIFFONI FILM FESTIVAL 2019 PROGRAMMA – Anche quest’anno torna il Giffoni Film Festival. Dal 19 al 27 luglio, Giffoni Valle Piana (cittadina nella provincia di Salerno) sarà animata da tantissime star del mondo del cinema (e non) che incontreranno il loro giovane pubblico tra anteprime e incontri approfonditi.

Ben 101 opere sono attese al Giffoni Film Festival quest’anno, di cui 15 italianissime. I giurati sono 6200 e provengono da 50 paesi del mondo.

La 49esima edizione del Giffoni Film Festival apre all’insegna dei numeri: 7 anteprime attese, 14 film tra maratone e rassegne e oltre 250 talent tra artisti e ospiti del mondo del cinema e della musica.

Giffoni Film Festival 2019 programma | Cosa vedere | Anteprime

Il Giffoni Film Festival ha un programma vastissimo diluito in una sette giorni d’intrattenimento puro.

Tra le punte di diamante vediamo le anteprime di alcuni film molto attesi da grandi e piccini. Il 24 luglio, ad esempio, sarà possibile visionare in anteprima Il Re Leone, il film live-action della Disney atteso al cinema ad agosto. Inoltre, verrà proiettato anche Men in Black: International, lo spin-off della celebre saga cinematografica prevista per il 19 luglio al Giffoni Film Festival.

E ancora il Giffoni Film Festival in anteprima propone anche La rivincita delle sfigate il 20 luglio, così come Dolcissime che sarà presentato il 23 luglio in anteprima.

E ancora avremo Alla fine ci sei tu – Then Came You presentato il 25 luglio.

Giffoni Film Festival 2019 programma | La giuria

I film in concorso saranno presentati alle diverse giurie:

Elements +3, che comprende bambini dai 3 ai 5 anni

Elements +6, che comprende bambini dai 6 ai 9 anni

Elements +10, che va dai 10 ai 12 anni

Generator +13, che parte dai ragazzi di 13 e si ferma ai 15

Generator +16 che amplia il raggio d’azione e abbraccia ragazzi dai 16 ai 17 anni

Generator +18, una sezione che raggruppa ragazzi dai 18 anni in su

Masterclass, una sezione speciale che va oltre i confini del festival e include ragazzi dai 18 ai 22 anni selezionati accuratamente per essere guidati da maestri e artisti del mondo del cinema in un percorso fatto di lezioni, incontri e spazi d’approfondimento.

Giffoni Film Festival 2019 programma | Eventi speciali

Tra gli eventi speciali del Giffoni Film Festival di quest’anno avremo Berni e il giovane Faraone, presentato al festival il 19 luglio. Poi è la volta id Top Wing, la serie animata prevista per il 20 luglio.

Nickelodeon celebra 20 anni di SpongeBob (lanciato nel 1999), inoltre il 21 luglio si celebra anche Tolkien e il suo Il signore degli anelli. Nella stessa giornata sarà presente il cast di Skam Italia che organizzerà una masterclass.

Il programma nel dettaglio del Giffoni Film Festival 2019 lo trovate qui.

