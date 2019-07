Giffoni Film Festival 2019 ospiti: attori, registi, sceneggiatori, cantanti e artisti

GIFFONI FILM FESTIVAL 2019 OSPITI – Arriva una nuova edizione del Giffoni Film Festival, la 49esima per l’esattezza, pronta ad animare a suon di cinema Giffoni Valle Piana. La caratteristica cittadina in provincia di Salerno ogni anno apre le porte a tantissimi giovani appassionati del grande e piccolo schermo e anche quest’anno gli ospiti sono tantissimi, nazionali e internazionali.

Il Giffoni Film Festival, che dal 2009 ha cambiato pelle chiamandosi Giffoni Experience, parte il 19 luglio e si concluderà il 27.

Vediamo insieme quali sono gli ospiti.

Giffoni Film Festival 2019 ospiti | Attori, registi, sceneggiatori

Tantissimi sono gli ospiti attesi per questa nuova edizione del Giffoni Film Festival. La giornata d’apertura, il 19 luglio 2019, vedrà come protagonista Beatrice Bendramin, giovane modella e attrice conosciuta per “Alex&Co” e “Come diventare grandi nonostante i genitori”.

La giornata del 20 luglio al Giffoni Film Festival sarà animata da Woody Harrelson, un attore amato e stimato con un curriculum ricchissimo che spazia dalla tv al grande cinema. Di recente l’abbiamo visto nella trilogia di Hunger Games e in “Solo: A Star Wars Story”. Oltre a Harrelson, vedremo Sara Serraiocco (Ris Roma – Delitti imperfetti) ed Elisa Visari (A casa tutti bene).

Il 21 luglio è la volta di due volti internazionali che sono una coppia nella finzione e nella vita reale: stiamo parlando di Charlie Heaton e Natalia Dyer, che interpretano Jonathan e Nancy nella celebre serie Netflix Stranger Things. Al loro fianco, vedremo anche Clone Romagnoli (Un passo dal cielo), Edoardo Tarantini e Matteo Valentini.

Il 22 luglio sarà presente il cast della fiction La compagnia del cigno che darà vita a una masterclass. Avremo poi lo sceneggiatore Ivan Cotroneo, Elle Fanning (Maleficent) e Saul Nanni (Mio fratello rincorre i dinosauri).

Il 23 luglio al Giffoni Film Festival ci saranno Paolo Conticini, Marco D’Amore, il cast del film Dolcissime con il regista Francesco Ghiaccio, Evan Peters e Valeria Solarino.

Il 24 luglio vedremo Tommaso Cassissa, Lucia Ocone, Ludovica Nasti ed Elisa del Genio, le piccole attrici che interpretano Lila ed Elena nella serie L’Amica Geniale.

Il 25 luglio il Giffoni Film Festival fa spazio ad Alessandro Borghi, uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni. Vedremo anche Giacomo Ferrara, apprezzato per il ruolo di Spadino in Suburra – La serie, e anche Eleonora Gaggero e Hamber Heard.

Il 26 è l’ultimo giorno in cui arriveranno ospiti al Giffoni Film Festival. A chiudere in bellezza arriveranno Jenny De Nucci, Maurizio Merluzzo, Gabriella Pession ed Elena Sofia Ricci.

Giffoni Film Festival 2019 ospiti | Cantanti

Non c’è spazio soltanto per il cinema. Al Giffoni Film Festival si canta e si balla grazie al supporto di cantanti che hanno animato le nostre radio.

Vediamo insieme il calendario dell’edizione 2019 del Giffoni Film Festival.

19 Luglio – Anastasio

20 Luglio – Elodie

22 Luglio – Mondo Marcio + Shade

23 Luglio – Boomdabash + Fred De Palma

25 Luglio – Izi

27 Luglio – Mahmood

Il programma al completo del Giffoni Film Festival 2019 è presente sul sito web.