Francesco Monte: su Instagram arriva la verità dopo la notizia del presunto tradimento a Giulia Salemi

Francesco Monte parla dopo la rottura con Giulia Salemi mentre lei scrive un lungo post su Instagram. L’ex tronista annuncia: “Sarà un’estate di mare e tranquillità”. Monte sembra far riferimento a quella serenità che aspettava da tempo, da quando venne mollato in diretta da Cecilia Rodríguez (due anni fa al Grande Fratello vip, quando lei s’innamorò di Ignazio Moser).

Ma la bufera, dopo la rottura con Giulia Salemi, sta continuando a investire l’ex tronista che sarebbe stato accusato (senza prove) di aver tradito Giulia. Adesso ha una nuova fidanzata, che si chiama Isabella. Sembra che siano partiti per una vacanza lampo lontano dal frastuono del gossip. Ma questa è un’altra storia e lui precisa che non c’è stato alcun tradimento.

L’ex tronista cerca in ogni modo di smorzare le polemiche: “Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia.” Queste parole dovrebbero mettere fine una volta per sempre alla vicenda. Che infiamma il gossip.

Appena tornerà dalle vacanza, Monte dovrà lavorare sodo per Tale quale show dove è atteso come concorrente. “Spero di dimostrare che oltre all’apparenza c’è qualcosa di concreto. Magari diranno ‘sa cantare, non l’avrei mai detto!’ Perché in Italia ci si ferma sempre alla superficie”, continua Monte.

Francesco Monte: la carriera e la vita privata dell’ex tronista, finalista del GF Vip 2018

Intanto, Giulia Salemi scrive un post-fiume dopo la fine della storia con Monte. “Grazie, grazie di essermi stati sempre vicino. Grazie di essermi stati accanto in tutti i momenti belli e brutti. Ammetto che se non ci foste stati voi sarebbe stata davvero dura superare certi momenti, eppure con il vostro amore siete riusciti sempre a riempirmi il cuore e farmi tornare il sorriso”, dice la Salemi (che ha conosciuto Monte proprio nella casa del Gf Vip).

Nuova vita. Per Monte arriva il sereno con un bel sorriso ritrovato. Finalmente. Tutto grazie ad una ragazza pugliese. Si chiama Isabella De Candia, va forte sui social ma non ancora è mai passata per le telecamere dei più importanti programmi tv. Monte, però, pur ritrovando la felicità, sta combattendo contro gli “odiatori di professione della Rete” che in queste ultime ore lo minacciano sui social.

Francesco Monte ha una nuova fidanzata: dimentica Giulia Salemi con una ragazza pugliese. Ma ai fan non sfugge un dettaglio

“Quando vedi per venti volte un commento di critiche o insulti da una parte lasci perdere, dall’altra ti dispiace. Le persone continuano a confondere la persona con il personaggio; io non- voglio che sia così. Io tutelo la mia privacy, e certe cose di me non emergono nella sfera pubblica. In otto anni da me non è mai uscita una parola contro una persona, per speculare sugli altri. Non sono così, e lo dicono i fatti”, racconta l’ex concorrente del Gf Vip.