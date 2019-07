Il topless mozzafiato di Elisa Isoardi: “Dopo Matteo, ho ripreso in mano la mia vita” | FOTO HOT

Elisa Isoardi più provocante che mai: la conduttrice di La prova del cuoco è apparsa in un topless mozzafiato sulla copertina di Gente. Mostrandosi al naturale e in splendida forma, la Isoardi mette a tacere le malignità dei tanti utenti che in questi giorni l’hanno attaccata sottolineando il suo aumento di peso (alcuni fan hanno addirittura ipotizzato che fosse incinta).

“Ho ripreso in mano la mia vita“, dichiara raggiante Elisa Isoardi, spiegando di avere preso peso per un motivo semplicissimo: “Come ho fatto a prendere cinque chili? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”.

Elisa Isoardi continua: “A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”. Una spiegazione candida e coerente che mette a tacere i maligni.

Interrogata sulla fine della relazione con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha confidato di essersi finalmente lasciata il passato alle spalle e di avere riscoperto il gusto della libertà. “Finalmente, dopo un periodo complicato, ho ripreso in mano la mia vita”, ha detto. “E ora vivo la mia estate libera”.

Elisa Isoardi che ora fa sfoggio di un topless invidiabile ha poi affermato di essere in pace con se stessa, di avere riscoperto la sua indipendenza e di non volere un uomo nella sua vita.

“I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle sei del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem.”, continua Elisa Isoardi.

E conclude: “Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa, un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino”. Effetto Matteo Salvini, viene da dire.

