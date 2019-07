Diletta Leotta, Daniele Scardina è il nuovo fidanzato: le sue parole

Continua la love story Diletta Leotta e Daniele Scardina. A confermarlo è stato lo stesso pugile, “King Toretto”, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Diletta? Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno. Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è?”.

“Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici – ha proseguito -. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale”.

Scardina ha poi parlato della sua vita sportiva: “Io non sono un talento. La mia vera forza è l’allenamento maniacale. Anche qui in Italia mi alleno ogni giorno. Oggi ho mal di gambe per il lavoro di ieri. Poi, quando vado là a Miami, è addirittura come stare in clausura. Mi fermo qui fino all’1 settembre perché il 31 agosto ho il matrimonio del mio allenatore Dino Spencer. Ha origini siciliane e si sposa a Corleone”.

King Toretto ha poi parlato dei suoi amici, i ragazzi della Curva Nord dell’Inter: “Sono stato alla festa dei cinquant’anni della Curva, ne conosco tanti. Un po’ sono già venuti a vedermi combattere, ora li aspetto ancora più numerosi nei prossimi match – le sue parole -. Perché la mia idea di pugilato è unire molti mondi. Con i social abbiamo più visibilità e dobbiamo sfruttarla. Fermarsi solo agli appassionati di pugilato è un errore”.

“In Italia non possono o non vogliono fare quello che sto facendo io – ha aggiunto -. Da anni vivo e mi alleno negli Stati Uniti e lì ho capito che bisogna andare oltre la boxe. Per questo non mi fermerò. Quello che voglio fare è prendere più gente possibile dal calcio, dalla moda, dallo sport, dal nuoto. Tutti… Li voglio portare in questo mondo e farli appassionare a me e quindi alla boxe”.

Tutti. Artisti compresi: “Molti artisti vengono perché sono amici. Dicono “Andiamo a vedere Scardina”. Il giorno dopo, o la sera stessa, mi scrivono “Che bello”. L’ultimo esempio? Elodie, la cantante, si è innamorata di questo sport e adesso vuole iniziare a praticarlo”. E Diletta?

