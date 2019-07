Le tre diete più seguite dalle star quando hanno deciso di dimagrire

È una delle parole (e delle ossessioni) ricorrenti di ogni estate: dieta. Perché si sa, estate significa vacanze, ma vacanze significa anche spiaggia e quindi costume. E non tutti, purtroppo, siamo soddisfatti di come il nostro corpo appare in costume da bagno. Ci ritroviamo a sfogliare mestamente riviste sotto l’ombrellone, chiedendoci come fanno le star ad apparire sempre così in forma. Quali sono i loro trucchi, le loro diete?

Da Madonna a Kate Middletlon passando per Jennifer Aniston e Renee Zellweger, ecco cosa mangiano le dive (e i divi) che invidiamo tanto. A rivelarlo è il sito di radiomontecarlo.net.

Dieta: gli alimenti da evitare per dimagrire in fretta

Macrobiotica-Detox

È la dieta seguita da Madonna e Gwyneth Paltrow. In realtà, più che una dieta si tratta di un regime alimentare ispirato alle pratiche e alla filosofia zen che affondano le loro radici nella cultura orientale. La dieta macrobiotica si ispira all’alimentazione che utilizzano i monaci buddisti e impone un’attentissima selezione dei cibi, che devono essere sempre genuini e mai raffinati o trattati chimicamente.

Dieta per dimagrire: i benefici delle carote

Sì a cereali integrali e frutta e verdura. Bandite le farine, gli zuccheri e cibi contenenti grassi trattati chimicamente, la carne, la margarina, l’acol e il caffè. Insomma, uno stile di vita più che una dieta. Fra le adepte del macrobiotico troviamo, oltre a Madonna e Gwyneth Paltrow, anche Demi Moore, Brad Pitt, Cameron Diaz e Richard Gere.

Dunkan

È la dieta iperproteica scelta da Kate Middleton per dimagrire dopo il parto. Si tratta di una dieta particolarmente aggressiva- soprattutto nei primi giorni- che consente di assumere quasi esclusivamente cibi proteici. Nella Dunkan, i carboidrati sono banditi. Come spiega il suo ideatore, Kenny Dunkan, questa dieta si divide in quattro fasi: l’attacco, la crociera, il consolidamento e infine la stabilizzazione. La durata della dieta poi, dipende da quanti chili vogliamo perdere.

Fra i personaggi che seguono o hanno seguito la Dunkan troviamo politici comme l’ex presidente francese Hollande, ma anche la Duchessa di Cambridge (insieme a sua sorella Pippa e sua madre Carole), ma anche star come Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Gisele Bundchen e Penelope Cruz.

Atkins

Come principio, la Atkins assomiglia molto alla Dunkan perché si basa sulla predilezione di una sola famiglia di cibi. Se per la Dunkan sono le proteine, nel caso della Atkins si tratta dei grassi. Paradossale ma vero: la dieta Atkins impone di consumare molti grassi e suggerisce uova fritte e pancetta a colazione. Anche le proteine sono presenti in questo regime, mentre ad essere banditi sono i carboidrati.

Come la Dunkan, la Atkins si struttura in quattro fasi: approccio, perdita di peso, pre-mantenimento e mantenimento definitivo.

Meghan Markle e Kate Middleton dieta: il segreto della loro forma fisica perfetta