Al quotidiano britannico The Sun, un uomo ha raccontato la sua esperienza in un club di scambisti. Una testimonianza che, in sostanza, è servita a mettere in guardia le persone dai pericoli insiti nel frequentare quel tipo di posti.

L’uomo, infatti, era andato con l’idea di provare nuove esperienze sessuali assieme a sua moglie. Quanto è successo una volta lì, però, ha segnato fortemente, e in negativo, la sua relazione.

Ecco il suo racconto.

“Siamo insieme da dieci anni e non abbiamo figli. Mia moglie ha 37 anni e io ho 39 anni. Abbiamo due saloni da parrucchieri.

Abbiamo avuto una bellissima vita sessuale insieme, ma volevamo provare qualcosa di nuovo. Un mio amico mi disse che era stato in un club di scambisti e che era stato molto divertente. Lui e sua moglie ci andavano una volta ogni tanto. Ne parlavano e rievocavano le loro esperienze sessuali con altre coppie.

Quella sera ho detto a mia moglie che mi erano stati dati i riferimenti di un club di scambisti che potevamo provare. Sembrava appassionata all’idea, così sono andato sul loro sito web e abbiamo prenotato per il fine settimana successivo.

Ci siamo registrati e ci hanno parlato delle regole da seguire. Siamo entrati e abbiamo iniziato a bere due bicchieri di vino ciascuno per rompere il ghiaccio. Altre coppie sono entrate e hanno iniziato a baciarsi.

Io e mia moglie ci siamo accomodati su un letto di velluto viola e abbiamo iniziato a giocare l’uno con l’altra. Abbiamo invitato un ragazzo della nostra età a unirsi a noi. Il problema è stato che, non appena ha iniziato a baciare mia moglie, lei in un attimo si è come dimenticata della mia presenza: mi ha tolto le mani di dosso e le ha messe su questo tizio.

Hanno iniziato a fare sesso e io mi sono bloccato. Mi sentivo così solo e a quel punto ero schiacciato dall’umiliazione. Quando ebbero finito, le chiesi se potevamo andare e lei era felice, sembrava al settimo cielo.

Ora sono costantemente depresso. Abbiamo provato a parlare del perché mi ha lasciato a guardare cosa stava combinando con questo ragazzo. Dice che mi ama ma ormai non ci credo più. Non riesco a togliermi dalla testa quell’immagine di lei”.

