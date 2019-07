Come nel 2018, anche quest’anno il sito di YouGov ha pubblicato la classifica dei 20 personaggi maschili e femminili più ammirati al mondo. Fra gli uomini, al primo posto compare Bill Gates che conferma la sua posizione del 2018. Fra le donne, invece, Michelle Obama supera Angelina Jolie, aggiudicandosi la palma della donna più ammirata al mondo.

Dal primato che deteneva nel 2018 l’attrice americana scende in terza posizione, superata dall’ex first lady e dalla celebre conduttrice e filantropa Oprah Winfrey.

Carola, Greta, Nubian queen: 7 donne (giovani) alla ribalta per cambiare il mondo

Per quanto riguarda gli uomini, invece, le prime cinque posizioni restano invariate rispetto al 2018. Al primo posto, come detto, troviamo il fondatore di Microsoft Bill Gates, seguito da Barack Obama, Jackie Chan, Xi Jinping e Jack Ma.

Rispetto all’anno scorso ci sono due new entry fra gli uomini e cinque fra le donne: gli attori indiani Shahrukh Khan e Salman Khan per i primi, Melania Trump, Peng Liyuan, Tu Youyou, Sushmita Sen e Ellen DeGeneres.

Mentre la lista degli uomini è composta principalmente da personaggi del mondo della politica, del business e dello sport, in quella delle donne spiccano i grandi nomi del mondo dello spettacolo con Angelina Jolie, Oprah e Emma Watson fra le prime.

Il sito di YouGov permette anche di vedere come hanno votato i singoli Paesi. Vi starete domandando chi è in cima alla classifica in Italia. Il personaggio maschile più amato nel nostro Paese è Papa Francesco. Ad aggiudicarsi il secondo posto è il noto divulgatore scientifico Piero Angela. Al quinto posto della classifica maschile troviamo poi il ministro dell’Interno Matteo Salvini, preceduto da Barack Obama e dal Dalai Lama, ma sopra a Bill Gates, Gerry Scotti e Putin.

Classifica informazione online | I giornali più letti in Italia: TPI tra i primi 25

Per quanto riguarda le donne, la classifica italiana corrisponde a quella mondiale, con Michelle Obama al primo posto. La moglie di Barack Obama è seguita dall’aviatrice italiana Samantha Cristoforetti e dalla celebre conduttrice Maria De Filippi. Emma Bonino si aggiudica il settimo posto, seguita a ruota da Giorgia Meloni.

Lo studio è stato effettuato intervistando più di 42 mila persone provenienti da 41 Paesi diversi diversi e ponendo loro due domande: “Pensando ai personaggi attualmente viventi , chi ammiri sinceramente?” e “Chi ammiri di più?”. In questo modo i ricercatori hanno potuto verificare tanto l’ampiezza del livello di apprezzamento quanto la sua profondità.

Il sito di YouGov specifica che lo studio è stato condotto esclusivamente online ed è quindi indicativo delle tendenze della popolazione che dispone di Internet. “I Paesi in cui la popolazione online è inferiore al 60 per cento sono la Cina, l’Egitto, l’India, l’Indonesia, il Pakistan e il Sudafrica.

L’idea di creare una classifica dei 20 personaggi più ammirati al mondo è venuta ai responsabili di YouGov nel dicembre dell’anno scorso quando fu lanciato il primo sondaggio online.

“Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York”