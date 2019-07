Meghan e Harry, bufera sull’associazione benefica: “Ma che nome avete scelto? Ridicoli”

Il nome dell’associazione benefica di Harry e Meghan non convince gli esperti. “The Sussex Royal – The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex”, non sarebbe adatto e nel Regno Unito il dibattito è accesissimo.

Dopo aver lasciato la Royal Foundation, di cui fanno parte William e Kate, i Duchi di Sussex ne hanno fondata una nuova che però è già al centro delle polemiche.

I due fratelli avevano creato insieme la Royal Foundation nel 2009 per portare avanti attività benefiche e, dietro questa decisione di rompere, sono state fornite motivazioni riorganizzative che però non hanno mai convinto.

Come ha osservato il “Sun“, gli esperti di comunicazione si aspettavano qualcosa di più tradizionale in quanto “Sussex Royal” non si distingue da altri numerosi marchi o enti locali come il Sussex Royal Hospital, il Sussex Royal Prize Bull, il Sussex Royal Course Golf.

Dunque il nome approvato da Harry e Meghan non avrebbe alcuna peculiarità e soprattutto si confonderebbe con altre organizzazioni che nulla avrebbero a che fare con la Famiglia Reale.

