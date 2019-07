Ascolti tv: ecco i dati Auditel di ieri, giovedì 18 luglio 2019

ASCOLTI TV 18 LUGLIO 2019 GIOVEDI’– Nuova giornata per sapere chi la partita degli ascolti nella serata televisiva di ieri, 18 luglio 2019. In questa stagione estiva non ci si attende grandi numeri per quanto riguarda lo share di nessuna rete, ma ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Sui piccoli schermi, anzi, possiamo continuare a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Ieri sera su Rai 1 sono andate in onda due nuove puntate in replica dell’11esima stagione di Don Matteo, il sacerdote detective che aiuta le forze dell’ordine a risolvere i diversi casi di omicidio. Su Rai 2, invece, è stato trasmesso lo show del duo comico Ale e Franz, Improvviserai. Sia Rai 3 che Canale 5, invece, proponevano agli spettatori un film, rispettivamennte The Circle e Il principe e il pirata.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di giovedì 18 luglio 2019?

Ascolti tv | 18 luglio 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

Come sempre trionfo per Rai1 con Don Matteo 11. I due episodi andati in onda ieri sera in replica hanno infatti ottenuto un pubblico di 2.244.000 spettatori pari al 14% di share.

Su Canale 5 Il Principe e il Pirata ha invece totalizzato uno share dell’11% con i suoi 1.973.000 spettatori. Risultati ben poco soddisfacenti per Rai2, che con Improvviserai ha coinvolto solo 536.000 spettatori (3.1% di share), mentre su Italia 1 Chicago P.D. è stato visto da 961.000 spettatori (6%).

Su Rai3 The Circle è invece stato visto da 1.147.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%, mentre su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato un a.m. di 1.110.000 spettatori (8.3% di share). Su La7 In Onda ha avuto un pubblico di 711.000 spettatori e uno share del 4.4%, mentre Spider Man 2 su TV8 uno di 412.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, infine, Tutta la Verità è stata la scelta di 324.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

Pieno di ascolti come al solito per Rai 1 che con Techetechetè ha radunato davanti alla tv 3.294.000 spettatori (17.5%). Canale 5 con Paperissima Sprint ha avuto una media di 2.601.000 spettatori e uno share del 13.9%, mentre Rai 2 con Tg2 Post ha ottenuto uno share del 4.1% con 777.000 spettatori totali.

Su Italia1 CSI lo hanno seguito 843.000 spettatori (4.6%), mentre invece Rai3 con Visioni Private – Luciano De Crescenzo è stata la scelta di 1.050.000 spettatori (6%) e con Un Posto al Sole quella di 1.523.000 (8.1%).

Su Rete4 Stasera Italia lo hanno guardato in 1.026.000 (5.7%) nella prima parte e 1.180.000 (6.2%) nella seconda, mentre In Onda su La7 ha interessato 1.208.000 spettatori (6.4%).

Su TV8 4 Ristoranti è piaciuto a 522.000 spettatori (2.8% di share) e sul Nove Cucine da Incubo a 193.000 spettatori (1.1%).

