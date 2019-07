“Élite vs Popolo”, il 23 luglio la seconda serata del TPI Fest! a Sabaudia

TPI Fest! – L’informazione senza giri di parole | Il primo festival di The Post Internazionale (TPI)

Martedì 23 luglio la seconda serata del TPI Fest! si apre con il dibattito “Élite vs Popolo”. Il direttore Giulio Gambino incontra l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino, Vladimir Luxuria, Fulvio Abbate, Giuseppe De Bellis e Stefano Mentana sul palco di Sabaudia. [Qui il programma completo del festival]

Apre la serata lo stand-up comedian italiano Saverio Raimondo.

Partecipano al dibattito dalla tribuna i giornalisti Imen Boulahrajane, Giulio Cavalli, Enrico Mingori, Fabio Salamida, Luca Serafini.

Dal 22 al 24 luglio arriva per la prima volta a Sabaudia il TPI Fest! l’informazione senza giri di parole, il festival organizzato da The Post Internazionale (TPI) con il patrocinio del Comune di Sabaudia e la media partnership di Radio Onda Blu.

Tre Temi

Tre serate, tre temi diversi: – Europa Sì, Europa No; – Elite vs Popolo; – Donne al Potere. Protagonisti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano, da Laura Boldrini a Paolo Cirino Pomicino, passando per Vladimir Luxuria, Daniela Santanchè, Mario Giordano, David Parenzo, Luca Telese, Giuseppe Cruciani, Fulvio Abbate e altri ancora. Presenta il direttore di TPI Giulio Gambino.

Dove e quando | Date e ora

Gli incontri sono in programma il 22, 23 e 24 luglio 2019 nella piazza principale di Sabaudia, Piazza del Comune, ogni sera a partire dalle 21:30. Tre serate di incontri, dibattiti e approfondimenti. Ma anche di comicità e satira: ogni dibattito sarà infatti preceduto dallo spettacolo di un comico. La prima sera è la volta di Edoardo Ferrario, la seconda di Saverio Raimondo e l’ultima di Luca Ravenna.

TPI Fest! è un festival aperto al confronto, libero e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti, il festival porta sul palco personalità di rilievo, le più diverse fra loro, che offriranno chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole.