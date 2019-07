Tour de France 2019 risultato dodicesima (12) tappa: il vincitore. Chi ha vinto oggi 17 luglio

La dodicesima (12) tappa del Tour de France 2019 è stata vinta da Simon Yates che va a conquistare la vittoria con uno sprint a tre.

Simon Yates ha giocato bene le sue carte, ma è stata una volata meno scontata del previsto. Bilbao ha tentato la rimonta per essere poi battuto per pochissimi centimetri. Al terzo posto si è classificato Muehlberger. Poco dopo, al quarto posto è arrivato Benoot.

IL RIASSUNTO E RISULTATO DELLA 12esima TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2019

Nel pomeriggio di giovedì 18 luglio 2019, la dodicesima tappa del Tour de France ha visto Simon Yates, Bilbao e Muehlberger combattere per la vittoria.

A 2 chilometri dall’arrivo, la volata era a tre. Yates si era collocato in terza posizione per non farsi sorprendere, ma poi ha rimontato e si è guadagnato la vittoria di questa dodicesima tappa.

A 500 metri abbiamo visto Bilbao davanti, Yates ancora in terza posizione. A tagliare il traguardo è stato poi Simon Yates, seguito da Bilbao al secondo posto e Muehlberger.

Quarto posto guadagnato per Benoot, al quinto arriva Felline e al sesto Trentin.

Il gruppo maglia gialla è arrivato con 9 minuti e 40 secondi di ritardo.

Tour de France 2019 risultato dodicesima (12) tappa: le classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA DODICESIMA (12) TAPPA

SIMON YATES 108 MITCHELTON – SCOTT 04H 57′ 53” – B : 18” – PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 72 ASTANA PRO TEAM 04H 57′ 53” – B : 8” – GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA – HANSGROHE 04H 57′ 53” – B : 9” TIESJ BENOOT 162 LOTTO SOUDAL 04H 59′ 21” + 00H 01′ 28” – – FABIO FELLINE 135 TREK – SEGAFREDO 04H 59′ 21” + 00H 01′ 28” – – MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 04H 59′ 21” + 00H 01′ 28” – – OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 04H 59′ 21” + 00H 01′ 28” – – RUI COSTA 124 UAE TEAM EMIRATES 04H 59′ 21” + 00H 01′ 28” – – SIMON CLARKE 93 EF EDUCATION FIRST 04H 59′ 21” + 00H 01′ 28” – – JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 04H 59′ 21” + 00H 01′ 28” – –

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DODICESIMA (12) TAPPA

JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 52H 26′ 09” – B : 24” – GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 52H 27′ 21” + 00H 01′ 12” – – EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 52H 27′ 25” + 00H 01′ 16” – – STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 52H 27′ 36” + 00H 01′ 27” – – EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 52H 27′ 54” + 00H 01′ 45” – – ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 52H 27′ 55” + 00H 01′ 46” – – ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 52H 27′ 56” + 00H 01′ 47” – – NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 52H 28′ 13” + 00H 02′ 04” – – DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 52H 28′ 18” + 00H 02′ 09” – – THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 52H 28′ 42” + 00H 02′ 33” B : 8” –

