Torino, baby sitter arrestata: picchiava una bambina di 2 anni

Una baby sitter è stata arrestata dai carabinieri a Torino con l’accusa di avere ripetutamente picchiato la bambina di 2 anni che le era stata affidata. Le violenze sarebbero avvenute in un giardinetto del quartiere San Salvario.

La piccola è stata colpita al volto dalla donna che avrebbe dovuto prendersi cura di lei ed è stata portata all’ospedale infantile Regina Margherita, dove ora si trova in osservazione. La baby sitter, una 38enne di origine romena, sarà chiamata a rispondere di maltrattamenti e lesioni.

> Le notizie di cronaca di TPI

I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti. Secondo una prima ricostruzione, la bambina è stata affidata alla baby sitter dalla madre, separata dal marito e assente dalla città per motivi di lavoro.

Dalle testimonianze risulta che la piccola sia stata ripetutamente percossa mentre era seduta in un passeggino nei giardini Anglesio, in via Madama Cristina. La trentottenne ha detto ai carabinieri che le ecchimosi sul volto della piccina erano state provocate da punture di insetti.