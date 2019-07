The Circle: trama, cast e curiosità del film con Emma Watson e Tom Hanks

The Circle è un film del 2017 che vede come protagonisti Emma Watson e Tom Hanks, un duo particolare perché entrambi volti amati del cinema ma che non hanno mai lavorato gomito a gomito.

Quando parliamo di The Circle, parliamo di un thriller ambientato in un futuro non molto distante dalla nostra realtà dove la privacy è punibile dalla legge e i cittadini devono chiedersi in continuazione qual è il prezzo che sono disposti a pagare per la conoscenza.

The Circle è tratto dal bestseller internazionale intitolato “Il cerchio” in lingua italiana ed è stato scritto da Dave Eggers, un thriller psicologico che vede come protagonista la giovane Mae.

The Circle | Trama

The Circle è la più prestigiosa e importante azienda di tecnologia e social media del mondo e Mae è felicissima di essere stata assunta. Del resto, Mae ama l’idea di una società sociale e digitale e si è offerta volontaria sperimentare i benefici della trasparenza totale.

La ragazza è convinta di aver finalmente realizzato un grande desiderio, trovarsi davanti all’opportunità della vita. A supervisionare il suo lavoro all’interno dell’azienda è Eamon Bailey, il fondatore della società, che costringerà man mano Mae ad allontanarsi dalla sua privacy e a cominciare una nuova vita in totale trasparenza. Mae indossa una telecamera, accesa tutto il giorno, che monitora tutto quello che fa e che permette a chiunque di osservare la sua vita dall’altra parte dello schermo, accedendo a conversazioni, azioni ma anche e-mail.

Il suo amico Mercer cerca di metterla in guardia del pericolo, un ragazzo che ha deciso di tenersi lontano dal mondo dei social network.

Dicendo addio alla propria privacy, Mae si rende ben presto conto che nulla è più al sicuro perché chiunque ha il potere di entrare nella vita degli altri e accedere a qualunque tipo d’informazione.

The Circle | Cast

Il cast di The Circle è ricco di volti conosciuti a partire dalla protagonista, la giovane e gettonatissima Emma Watson. L’Hermione di Harry Potter, cresciuta nella storia architettata da J.K. Rowling, in The Circle interpreta l’entusiasta Mae, una giovane ammaliata dalla tecnologia che rinuncia a tutto pur d’inseguire un sogno che ben presto si tramuta in un incubo.

Al suo fianco, nelle vesti del manipolatore Eamon Bailey, vediamo Tom Hanks, un’icona hollywoodiana che non ha bisogno di presentazioni.

Nel cast di The Circle vediamo anche Karen Gillan che interpreta Annie Alleton, Bill Paxton che interpreta Vinnie Holland, Patton Oswalt che interpreta Tom Stenton, John Boyega che interpreta Kalden, Ellen Wong che interpreta Renata, Ellar Coltrane che interpreta Mercer Regalado e Glenne Headly nelle vesti di Bonnie Holland.

The Circle | Streaming

Dove vedere The Circle? Il film con Emma Watson arriva in prima serata su Rai 3, giovedì 18 luglio 2019, alle ore 21:20. Una serata interessante per quelli che amano il thriller psicologico e potranno trovarlo al tasto 2 del telecomando.

Chi invece vuole seguire in diretta streaming The Circle può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che permette tramite registrazione di usufruire dei canali della Rai. Chi questa sera è impegnato e non può seguire in diretta il film, potrà recuperarlo anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.