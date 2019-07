“Sara Tommasi ha interrotto la gravidanza”: l’annuncio shock. Il motivo è sconvolgente

“Sara Tommasi ha interrotto la gravidanza“. A svelare la notizia è ancora una volta la manager Debora Cattoni, la stessa che qualche mese fa aveva annunciato il fatto che Sara fosse incinta.

Sul profilo Instagram di Cattoni si legge: “Sara Tommasi non ha portato avanti la gravidanza perché ha ripreso la cura per il bipolarismo“.

La neo 38enne umbra, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, dopo una vita tra set di film porno e droga aveva ripreso a condurre una vita normale insieme al fidanzato Angelo Guidarelli, un imprenditore del mondo delle acque minerali. Personaggio di cui è stata messa in discussione l’esistenza. Alla pari dell’affaire “Prati Gate”.

Con Angelo Guidarelli Sara Tommasi avrebbe dovuto sposarsi circa un anno fa. “Ho scelto Angelo perché è un uomo serio, l’amore vero, quello che mi dà sicurezza”, aveva detto la showgirl a proposito del compagno.

Ma perché quindi Sara Tommasi avrebbe interrotto la gravidanza? Ecco quello che racconta nel post Instagram la manager Debora Cattoni.

“Essere manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Non puoi solo indicarle ‘Fai questo o fai quello’ o ‘Facciamo questo lavoro che ci porta budget’ essere manager vuol dire prima di tutto ‘Amare’ la tua star che ti sei scelta. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei, decidere con lei, portarla in alto. Per me Sara Tommasi non è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi o stanchi. O neri. Mi accorgo quando sta bene e sta andando in emozione. Per me lei è stata la mia ispirazione per un lavoro che nemmeno volevo fare. Mi ci sono trovata dentro. Tempestata di telefonate notte e giorno”.

Sara Tommasi è incinta e sul suo periodo tra droga e porno rivela: “Non ricordo nulla”

“Oggi Sara ha ripreso la cura. – continua la manager. – Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. A me interessa solo Sara Tommasi con Debora Cattoni. Tutte le pagine in Instagram dedicate a lei non sono sue. Nessuno le gestisce. Sono solo fan incalliti. La sua vera pagina nascerà a giorni tutelata da me e dal mio staff. Se pensate di chiamarmi per conoscerci e farci perdere tempo non ci interessa. Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a by passarmi, non ci interessa, e soprattutto a Sara non interessa. Se pensate di portarvi a letto Sara tramite me non ci interessa. L’ho lasciata tante volte ed è tornata sempre da me. Sara fra l’altro è fidanzata con Angelo Guidarelli, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino. A voi la risposta ❤️💘 Sara a settembre tornerà in TV. Poco ma buono. Un caro saluto a tutti, e un abbraccio ai veri fan”.

Dopo la droga e il porno, la nuova vita di Sara Tommasi in “veste” di archeologa | VIDEO