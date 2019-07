L’invito hot di Rocco Siffredi a Wanda Nara: “Dovrebbe fare la pornostar, scommetto che è una dea del sesso”

In un’intervista a La Zanzara Rocco Siffredi ha (senza sorprese) parlato di sesso e ha rivelato chi sono secondo lui le dive dello spettacolo più dotate a letto. In cima alla lista del porno attore più famoso d’Italia c’è Wanda Nara, la showgirl argentina moglie del noto calciatore Mauro Icardi.

“Grande f**a, molto divertente- ha detto Rocco Siffredi ai microfoni di Radio 24– Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, sì”.

“Ma si vede comunque, traspare, è una pornostar nata“.

Per Rocco Siffredi, la cosiddetta “arte del sesso” si celerebbe nei luoghi più insospettabili. L’autentica passione esplode, paradossalmente, proprio laddove la noia ha il sopravvento.

Sostiene il pornodivo: “Le vere pornostar sono le vostre segretarie. Quelle che avete lì al Sole 24 Ore, in studio, le vostre, sono le migliori in assoluto. Perché la vera pornostar è stanca, è abituata, svogliata.”

Dopo l’elogio a Wanda Nara, Rocco tiene a sfatare il vecchio mito delle pornostar, spiegando come il sesso davanti alle telecamere sia molto meno soddisfacente che nell’intimità di una camera da letto (o, visto che parliamo di lui, di una cucina, un bagno, un ascensore, quello che volete, ma senza essere ripresi).

“Smontiamo il mito della pornostar- afferma- Ho lavorato tanto e sicuramente mi sono fatto più attrici che gente comune, però ho sempre avuto il bisogno come si dice in americano di ‘clean pipes‘, pulire il canale. Si, perché gli orgasmi sul set partono da sotto i testicoli. Gli orgasmi da casa partono dallo stomaco, sono quello che ti svuotano. Non è teoria, è la verità”.

Clizia Incorvaia shock: “Altro che Scamarcio, ho trovato mio marito in casa con un’altra e ho un video”

Addio ai like su Instagram: ecco perché non possiamo più vedere i “mi piace” che riceve ogni foto

Le foto hot di Icardi e Wanda Nara scatenano i tifosi

Grande Fratello, Wanda Nara querela la sorella di Icardi