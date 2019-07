Previsioni meteo di oggi, 18 luglio 2019: Temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 luglio 2019? Chi non controlla spesso il Meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 18 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 18 luglio 2019 | NORD

Al Nord sono previsti annuvolamenti importanti su Alpi, Prealpi e sui rilievi appenninici. Ci saranno precipitazioni sparse in queste aree, soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio, a carattere di rovescio o temporale.

Previsti rovesci anche sul Triveneto, sulla Lombardia e sull’Emilia-Romagna. In serata, invece, si attende un graduale miglioramento con cielo sereno o velato.

CENTRO E SARDEGNA

In Sardegna, invece, ci saranno annuvolamenti consistenti, soprattutto sulla parte orientale dell’isola. Si attendono anche occasionali temporali, soprattutto a cavallo tra la mattina e il pomeriggio.

Per quanto riguarda il Centro Italia, qualche rovescio sulle regioni appenniniche e bel tempo generale su tutte le altre zone. A Roma si attende cielo sereno o poco nuvoloso. Anche in serata, su tutto il Centro, il cielo sarà libero da nuvole e velature.

SUD E SICILIA

Il Sud e la Sicilia si mettono alle spalle la nuvolosità e il maltempo degli ultimi giorni. In questo giovedì ci sarà bel tempo quasi in tutte le regioni.

Le eccezioni sono rappresentate dalle aree interne tirreniche, dalle zone dei rilievi appenninici e sulla Sicilia orientale, dove ci sarà qualche locale rovescio. Bel tempo ovunque nel corso della serata.

Previsioni meteo oggi giovedì 18 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in calo sul Salento, mentre non registreranno variazioni di rilievo sulle Alpi, sull’Appennino Tosco-Emiliano e sulle aree tirreniche del Sud Italia e della Sicilia. In lieve rialzo nel resto d’Italia.

Le massime, invece, saranno in aumento sulle regioni del Centro-Sud (sponda Adriatica), Basilicata e in tutto il Nord. Nessuna variazione su Valle d’Aosta, Piemonte, Regioni centrali tirreniche e Calabria. In diminuzione nel resto del paese.

VENTI

Venti deboli variabili al Nord, con locali rinforzi, sulle zone pianeggianti della penisola. Moderato maestrale sulla Sardegna. Sul resto del paese venti generalmente deboli, con temporanei rinforzi sulle aree appenniniche.

MARI

Il mare di Sardegna sarà da mosso a molto mosso, mentre si attendono poco mossi il Mar Ligure, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Quasi calmi gli altri bacini.