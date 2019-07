Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 18 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 18 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi giovedì 18 luglio 2019? Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 18 luglio 2019 | Ariete | Gemelli | Leone | Vergine | Bilancia | Sagittario

Giornata positiva per l’Ariete, segno in recupero rispetto al periodo appena passato che potrà cogliere qualche segnale positivo dal futuro imminente. Questo è il periodo perfetto per seminare, per poi raccogliere elementi positivi anche per la vostra carriera.

Giornata interessante per i Gemelli che vogliono ampliare i contatti della propria carriera e puntano a un futuro più roseo.

Periodo positivo per il Leone, approfittate delle stelle a vostro favore per abbattere qualche ostacolo lungo la strada e per dimostrare più empatia nei confronti degli altri. Non esiste soltanto il vostro punto di vista. Giornata positiva anche per la Vergine, le cose iniziano a girare per il verso giusto, dovete soltanto portare un po’ di pazienza.

Il fine settimana sarà positivo anche per la Bilancia, ma fino ad allora dovrete tenere duro. In arrivo una buona notizia per il Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 17 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni sfortunati della giornata di oggi c’è il Toro, tanti problemi si stagliano all’orizzonte e vi tormenteranno anche durante il fine settimane.

Cercate di chiarire il prima possibile i vostri dubbi altrimenti rischiate di rovinarvi anche le vacanze estive.

Problemi professionali per il Cancro, che non riuscirà a dormire tranquillamente forse perché non c’è più la stessa motivazione di un tempo. Lo Scorpione avrà problemi a gestire la tristezza che potrebbe avere degli effetti controproducenti in amore.

Anche il Capricorno avrà qualche problema in sospeso da dover risolvere, l’Acquario affronterà la giornata con il broncio e i Pesci dovranno affrontare qualche faccenda spinosa.