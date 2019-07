Oroscopo Paolo Fox 18 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 18 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 18 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2019 | Previsioni

Cari Ariete, la giornata di oggi vi vedrà in netto recupero rispetto alla scorsa settimana. Periodo in netto miglioramento per voi, avrete modo di pensare al futuro e di coltivarlo come meglio credete. Anche in amore c’è qualche miglioramento in vista, sia per chi è alla ricerca che per chi si è già sistemato.

Cari amici del Toro, alcuni problemi si stagliano all’orizzonte e vi tormenteranno soprattutto nel fine settimana. L’amore è una delle sfere a rischio, qualche dubbio vi annebbierà la testa e non vi permetterà di ragionare lucidamente. Cercate di chiarire il vostro punto di vista entro la fine del mese altrimenti rischiate di rovinarvi le vacanze.

Cari Gemelli, giornata interessante per quelli come voi che sono alla ricerca di qualche contatto utile per la propria carriera. Questo è il momento perfetto per seminare e raccogliere qualcosa di promettente nel futuro prossimo. L’esito potrebbe arrivare tra qualche mese, ma meglio battere il ferro finché è caldo, anche in amore.

Cari amici del Cancro, qualche problema in campo professionale non vi lascerà dormire tranquillamente. Non avvertite più le stesse motivazioni di un tempo, siete stanchi e insoddisfatti e questo vostro status potrebbe peggiorare se anche il vostro partner ci mette del suo per farvi sentire indesiderati.

Cari Leone, questo è un periodo favorevole per voi. Approfittatene per abbattere i piccoli problemi che ogni giorno zampillano lungo la vostra strada, ma fatelo in modo razionale e pacifico, non c’è bisogno d’imporre le vostre idee con la forza. Accettate il confronto con un approccio più aperto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, finalmente le cose iniziano a girare per il verso giusto. Dovete soltanto portare un po’ di pazienza, soprattutto in campo professionale, perché i primi risultati si vedranno soltanto da settembre in poi. Cambiamenti in vista per il lavoro, preparatevi.

Cari amici della Bilancia, arriva un fine settimana promettente per voi, soprattutto in amore ci saranno dei cambiamenti positivi che vi metteranno di buonumore. Risolverete alcune questioni lasciate in sospeso e potreste provare a ricongiungervi con qualcuno che si è allontanato da voi di recente.

Cari Scorpione, avvertite un po’ di tristezza ultimamente che non vuole andar via e la motivazione risiede in diverse aree. Quello che dovete evitare in questo periodo è che il vostro malessere influenzi anche l’area sentimentale. Evitate problemi inutili con il partner.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, finalmente arriva una buona notizia anche per voi. Vi siete affannati per recuperare una situazione lavorativa delicata, ma adesso il peggio è passato e una conferma potrebbe tranquillizzare il vostro cervello.

Cari Capricorno, ci sono ancora dei problemi lungo la vostra strada ma dovete trovare il modo di risolverli. Se siete stati feriti in amore, dovreste imparare a ricucire le ferite e andare avanti perché l’amore cambia, si evolve così come la nostra persona.

Cari Acquario, non affrontate la vita con quel broncio perché non deve andare sempre tutto a rotoli, siete in una fase delicata, di trasformazione, che influenza il vostro modo di guardare e agire. Il bicchiere non è sempre mezzo vuoto, talvolta è mezzo pieno.

Cari Pesci, giornata di contrasti nel lavoro e anche in amore. Avete la polemica facile che vi metterà nel mirino di chi vuole farvi fuori senza pietà, quindi non facilitate loro il compito, piuttosto stringete i denti e lottate.

