Oroscopo di oggi 18 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 18 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’Oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 18 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 18 luglio 2019

Cari Ariete, questa sarà una giornata importante per voi perché sarete impegnati in una profonda lotta interiore. C’è troppa indecisione nelle vostre azioni, dovreste fare mente locale e comprendere qual è la strada giusta per voi in questa fase delicata della vostra vita. Non perdete la calma e ragionate a fondo prima di muovere un passo.

Cari Toro, giornata intensa per la vostra carriera, avvertite una profonda stanchezza che non vi permette di lavorare serenamente. Forse siete anche stufi di quello che fate, ci vorrebbe un cambiamento per riassestare il vostro equilibrio mentale.

Oroscopo di oggi 18 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, quest’oggi potreste essere testimoni di un grande colpo di scena nell’area sentimentale. Ultimamente siete alla ricerca costante d’attenzioni, ma il vostro partner non è dello stesso preavviso. Chi invece è a caccia di nuove emozioni potrebbe incontrare una nuova persona che smuova le farfalle nello stomaco.

Cari amici del Cancro, dedicate il vostro tempo libero al fitness quest’oggi perché il vostro fisico lo richiede. Avete temporeggiato abbastanza, adesso dovete riprendere in mano le redini della vostra vita e darvi da fare prima che sia troppo tardi per la prova costume.

Cari Leone, la giornata di oggi vi permetterà di approcciarvi a nuove attività, la vostra mente creativa è sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed è importante perseguire determinati obiettivi. Date spazio anche alle amicizie.

Oroscopo di oggi 18 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle di oggi vi vedranno un tantino stressati. Le vacanze purtroppo sono ancora lontane quindi dovrete tenere duro. Ad aiutarvi ci sarà il vostro partner che con le sue premure diminuirà il vostro livello di stress.

Cari amici della Bilancia, siete arrivati al limite, non ne potete più d’incassare un insuccesso dopo l’altro e vorreste soltanto cambiare pagina. La vostra vita sentimentale è un disastro, ma non avete il coraggio di apportare cambiamenti perché avete paura di soffrire.

Cari amici dello Scorpione, avete tanta roba che bolle in pentola e ogni tanto ve ne dimenticate, un errore che potrebbe costarvi la fiducia del vostro datore di lavoro. Siete troppo distratti, la vostra testa è ferma forse a qualche discussione con il partner che vi tormenta.

Oroscopo di oggi 18 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, troppi problemi in amore ultimamente al punto che avvertite il bisogno di fare le valigie e scappare lontano. La vostra relazione è ferma a un punto morto, ma non siete in grado di affrontare l’elefante nella stanza. Qualcuno dovrà pur farlo.

Cari Capricorno, il vostro partner pretende determinate attenzioni da parte vostra, una dose in più di romanticismo che avete perso per strada tra un impegno lavorativo e l’altro. C’è sempre tempo per rimediare, avete bisogno soltanto di un po’ di buona volontà.

Cari Acquario, giornata intensa per voi. Il weekend è quasi arrivato, ma la vostra testa è su un altro pianeta e non riuscite a riportarla sulla Terra, dove ne avreste più bisogno. Anche la famiglia ci mette il suo dandovi qualche pensiero in più.

Cari Pesci, giornata entusiasmante per quelli di voi che hanno un sogno nel cassetto e desiderano realizzarlo. Non demordete e continuate fino alla fine, è giusto lottare per i propri sogni anche quando la realtà prova a stroncare i buoni propositi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.