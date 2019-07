Oroscopo di domani 19 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, venerdì 19 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 19 luglio 2019:

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

COSA DICONO GLI ASTRI PER LA GIORNATA DI DOMANI

Per molti Ariete è in arrivo una carica di ambizione diretta in ogni campo. Il momento generale si presenta inoltre per voi eccellente, specialmente se siete nati nella seconda decade, per via di Giove in angolo benefico dal Sagittario.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

La giornata di domani prevede degli alti e bassi nel tono e nell’umore per i Toro. La Luna occupa il segno a voi tecnicamente ostile dell’Aquario e vi tiene un po’ sulla corda in ambito familiare, amichevole e affettivo in genere. È possibile che non vi sentiate compresi come vorreste dall’ambiente che vi ruota attorno.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 19 luglio 2019 | Gemelli

Le indicazioni positive iniziate nei giorni scorsi verranno rinforzate domani. Il futuro per i Gemelli è radioso. Intanto Marte, dal segno amico fidato del Leone, allevia alcune responsabilità che vi avevano gravato, in particolar modo nel settore familiare.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Cancro, domani potresta vivere un rinnovamento nelle amicizie, sentire il desiderio di contatti che vi ritemprino lo spirito. In famiglia l’aria è un po’ di lieve diffidenza e piccole incomprensioni. Anche il rapporto tra le sorelle e i fratelli può risentire di qualche malumore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Durante la giornata di domani, 19 luglio, i Leone potrebbero subire qualche piccolo scossone. Niente di grave, tutto passerà velocemente. La Luna continua a contrastarvi dal segno dell’Aquario e questo può provocarvi lievi turbolenze in ambito familiare.

Oroscopo di domani 19 luglio 2019 | Vergine

Carica di carisma per i Vergine. Gli incontri per voi sono favoriti da un’atmosfera un po’ fiabesca. I rapporti che instaurate con questa posizione di Plutone sono romantici e insieme appassionati, vibranti di tenerezze e passione.

Domani il vostro potenziale di fascino si mantiene a livelli superiori alla media e consente successi indimenticabili. Nei Bilancia non mancherà la propensione a dedicarsi allo sport che incontra come discipline preferite il tennis, la barca a vela, il nuoto, il pingpong e il canottaggio.

Cari Scorpione, sentirete una nuova energia e voglia di primeggiare in ogni campo. La molla della competitività non si spegne mai in voi e prende vari campi d’azione, non solo quello lavorativo.

Oroscopo di domani 19 luglio 2019 | Sagittario

La Luna continua ad essere in ottima posizione per i Sagittario e vi regola tono e umore che domani saranno particolarmente in forma. Buoni i rapporti familiari specie quelli con le mamme, gratificati da una grande affettività.

Domani, venerdì, i Capricorno saranno in forte rimonta su tutti i fronti. Si prospetta un quadro più sereno nella dimensione familiare e nella cerchia degli amici più vicini. Chi è nato tra il 15 il 20 del mese di gennaio si tenga al riparo, in ogni settore della sua vita, dalle posizioni troppo nette e dagli impegni definitivi.

Cari Acquario, in questa prima parte di estate, siete particolarmanete fortunati dal punto di vista astrologico. La Luna sarà ancora nel vostro segno fino alla mezzanotte di domani e migliorerà i rapporti familiari, ma non solo…

Cari Pesci, l’unico corpo celeste che è dissonante col vostro segno, è Giove, che, dal segno del Sagittario vi guarda imbronciato. Chi di voi è nato dal 4 al 10 di marzo potrà avvertire qualche piccolo dissapore in famiglia.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 19 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE