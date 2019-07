Oroscopo Branko 18 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 18 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI di giovedì 18 luglio 2019: ecco le previsioni per la giornata di oggi

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni, segno per segno, di oggi giovedì 18 luglio 2019

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di giovedì 18 luglio 2019

Cari Ariete, in questa giornata avrete una buona fortuna per le cose pratiche. Gli affari, infatti, sono sotto una buona stella e forse è il caso di approfittarne, anche se il vostro ambiente lavorativo vi è ostile. Ma voi avete Saturno dalla vostra parte che vi fornisce tutte le armi per difendervi.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Siete nervosi e stanchi, cari amici del Toro. Una serie di problematiche continuano a darvi preoccupazioni e il vostro stress è più che giustificato. Saturno, però, vi aiuta in questa fase difficile fornendovi un potere che potete utilizzare per riportare armonia nella vostra vita.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 18 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, le stelle prevedono una grande giornata a livello professionale. Un ambiente che prima vi spaventava moltissimo adesso sembra essere diventato un luogo decisamente più ospitale. Belle novità in arrivo soprattutto per le Gemelli donne.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari amici del Cancro, prosegue un periodo particolarmente luminoso per l’amore. Venere è fortunata per il vostro segno e vi porta a superare molte barriere, a osare, a non arrendervi di fronte a un rifiuto. Una stagione, questa, estiva non solo fuori ma anche dentro di voi.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Leone, la giornata è buona per quanto riguarda la fortuna negli affari e molto meno buona per la vostra salute. Qualche “acciacco” di troppo rischia di compromettere le vostre vacanze, quindi cercate di riguardarvi restando un giorno a riposo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 18 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, con dei piccoli mezzi oggi riuscirete a compiere grandi imprese. Le vostre finanze volano, come anche fa la vostra mente: è un periodo, infatti, in cui la Luna vi rende geniali e particolarmente ispirati. Sfruttatelo al massimo.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Bilancia, qualche stress sul lavoro vi farà vivere una giornata difficile. Quando siete sotto la pressione di Saturno, però, riuscite comunque ad affrontare le situazioni con la giusta filosofia e senza appesantirvi troppo. Le stelle, come antidoto anti-tensioni, suggeriscono di dedicarsi al sesso.

Cari amici dello Scorpione, cominciate a vedere una luce in fondo al tunnel in cui siete rimasti negli ultimi giorni. Magicamente, come spesso vi accade, la pesantezza lascerà il posto ad un umore decisamente più solare. Merito dell’amore, fiamma costante che arde nel vostro cuore.

Oroscopo Branko 18 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, è tempo di prendere qualche decisione importante e di farlo nelle prossime settimane, quelle del Leone. Forse un matrimonio, forse un trasferimento, ma comunque qualcosa che vi porterà a sconvolgere il vostro quotidiano. Buona fortuna sul lavoro e negli affari. Concretizzate.

Capricorno, il mese del Leone in arrivo vi rende particolarmente vogliosi di esperienze nuove, esotiche, esplorative per l’animo. Il lavoro e la routine vi hanno inaridito e avete bisogno di una bella scorpacciata di aria fresca. Fate solo attenzione a non distrarvi dal lavoro, perché c’è chi è pronto ad approfittarne.

Amici dell’Acquario, una ottima forma fisica vi porterà ad essere una calamita per nuovi incontri ed esperienze affettivo-sessuali. Soprattutto gli uomini Acquario apprezzeranno molto questo quadro astrale che li vede sicuri e appassionati. Tutto ciò, peraltro, avvantaggerà gli affari.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Pesci, Venere in trigono Urano renderà queste ultime giornate del Cancro davvero piacevoli per voi. I single, in particolare, non devono farsi sfuggire le occasione che si presenteranno, ma devono anche fare attenzione a non scambiare un flirt estivo per l’amore della vita. Anche le storie di passaggio hanno il loro perché, imparate ad apprezzarle.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE