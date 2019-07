Michelle Hunziker lancia un messaggio alle donne sull’uguaglianza di genere e le invita a non rinunciare alla propria sensualità. “Viva le scollature sexy, non trasformiamoci in ‘ometti’ arrabbiati”, ha scritto la showgirl in un post su Instagram, che ha ricevuto in poche ore migliaia di commenti e condivisioni.

“Nella ricerca disperata dell’equilibrio (e ci arriveremo, io ci credo fermamente), dell’uguaglianza, della parità dei sessi o anche del semplice rispetto che ci è stato negato per troppo tempo… cerchiamo di non fare l’errore di trasformarci in ‘ometti’ arrabbiati”, scrive Michelle. “Cerchiamo di combattere anche per rimanere donne, fiere di esserlo con tutta la nostra femminilità e con tutta la nostra capacità di ‘accogliere’, amare, sorridere e di essere multitasking con tutte le nostre ‘sfumature'”.

“Non è mai stato reato un bel decoltè portato bene e nemmeno sinonimo di stupidità!”, sottolinea la showgirl. “Siamo libere di scegliere anche la sensualità se ci va… senza che qualcuno ci cataloghi per forza in qualche categoria che probabilmente nemmeno ci appartiene!! Andiamo oltre anche a questo cliché, ci fa bene, sopratutto d’estate! Divertitevi amiche mie! Vi voglio bene”.

Nelle scorse settimane Michelle Hunziker ha rilasciato alcune interviste in cui ha parlato della sua storia d’amore con l’imprenditore Tomaso Trussardi. Michelle ha confessato di essere una donna molto gelosa del suo uomo. “Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico. Vivo sul chi-va-là e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello”, ha dichiarato la showgirl.

In un’altra intervista Hunziker ha raccontato di come agli inizi della storia con Trussardi si sentisse impacciata. “Entrare nella famiglia di Tomaso, all’epoca, fu davvero molto dura sia per loro che per me”, ha spiegato. “Come ben sapete la sua è una famiglia storica, piuttosto discreta e chic. Io in quella circostanza mi sentivo un pesce fuor d’acqua. In questi anni ho sempre avuto delle brave stylist che sanno come valorizzarmi, ma mi sento anche molto truzza e chi mi conosce lo sa che alcune volte non mi controllo”.

