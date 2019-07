IT 2 trailer: Pennywise è tornato nel video del secondo capitolo

“Succede qualcosa quando si lascia la città, più ci si allontana più tutto si sfoca. Ma io sono rimasto, ricordo tutto di IT”, così attacca il primo e attesissimo trailer del secondo capitolo di IT.

Arrivato dapprima in lingua originale in occasione del San Diego Comic-Con 2019, appuntamento annuale con gli appassionati del mondo dell’intrattenimento, il primo trailer di IT 2 ha finalmente colmato l’ansia dei suoi fan.

I perdenti si ritrovano dopo 27 anni ingabbiati nella stessa atroce realtà di quand’erano ragazzini, con la differenza che adesso sono cresciuti, ognuno ha la sua vita e non hanno più l’innocenza di un tempo.

IT 2 trailer | Pennywise non è mai andato via

“Abbiamo giurato, che se IT non è morto e semmai dovesse tornare, torneremo anche noi”. Non l’abbiamo fermato il clown, Pennywise. No, non è stato fermato, perché lui è ancora lì, nell’ombra, pronto a mietere una vittima dopo l’altra, bambini innocenti come Georgie che non avrebbero mai immaginato di perdere la vita a causa di un pagliaccio che si annida nelle fogne.

“Per 27 anni vi ho sognato, vi ho desiderato, vi ho aspettato”, sogghigna Pennywise, ricordandoci che l’ambientazione del nuovo film, seppur famigliare, è andata avanti nel tempo. Siamo a Derry, una Derry diversa da quella di 27 anni prima con protagonisti ormai maturi, cresciuti, non più bambini.

Sono cambiati, ma i protagonisti non dimenticano la promessa fatta. Del resto, neanche Pennywise li ha mai dimenticati. Il trailer anticipa sangue, inseguimenti e tanta sete di vendetta, uniti a tanti palloncini rossi: un marchio di fabbrica per IT.

Il seguito di IT arriverà a settembre nelle sale ed è tratto dal celebre e omonimo romanzo di Stephen King, il re dell’horror. Alla regia di questo secondo capitolo si conferma Andy Muschietti (che ha diretto anche il primo) e il gruppo dei perdenti, questa volta in età adulta, tornerà a Derry: Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie proveranno a sconfiggere definitivamente Pennywise.

Scoprite il gran finale, il secondo capitolo di IT, dal 5 settembre 2019 al cinema distribuito da Warner Bros.