Improvviserai, le anticipazioni della prima puntata in onda su Rai 2

Improvviserai è il nuovo programma televisivo che vede protagonista il duo comico formato da Ale e Franz (Alessandro Bisentini e Francesco Villa) e che arriva in prima serata su Rai 2 a partire da giovedì 18 luglio 2019. Il programma è un rifacimento di Buona la prima!, lo show che è andato in onda su Italia 1 per ben dieci anni e che si è ispirato al format tedesco Schillerstraße.

Come Buona la prima!, anche Improvviserai è un programma che mescola teatro, sitcom e show televisivo in un’unica versione d’intrattenimento. Al fianco di Ale e Franz ci saranno volti noti della Rai che il pubblico certamente apprezzerà. Vediamo insieme le anticipazioni di Improvviserai.

Tutto quello che c’è da sapere su Improvviserai

Improvviserai anticipazioni | La prima puntata

Questa sera, giovedì 18 luglio, parte Improvviserai, il nuovo programma condotto da Ale e Franz che vedrà la partecipazione di attori ben noti al pubblico della Rai.

Al loro fianco infatti avremo Gigi e Ross (Luigi Esposito e Rosario Morra), Maria Di Biase e Sandro (Alessandro Betti). E ancora, nel corso delle puntate, vedremo anche Matilde Gioli, Nina Zilli, Gianmarco Tognazzi, Elisabetta Gregoraci, Adriano Panatta, J-Ax, Stefania Rocca, Gabriele Corsi.

Improvviserai vede gli attori, per l’appunto, improvvisare. Partendo da una matrice comune, ogni attore dovrà animare la storia con il proprio originale contributo.

Improvviserai anticipazioni | Chi sono Ale e Franz

Due nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Alessandro Bisentini e Francesco Villa sono conosciuti come Ale e Franz. Il duo comico ha conosciuto la fama dopo aver partecipato per tanti anni a Zelig e da quel momento è stato tutto in discesa. Hanno preso parte a tantissimi programmi prima di approdare su Italia 1 come protagonisti di Buona la prima!, il programma da cui la Rai ha poi preso spunto per il remake intitolandolo Improvviserai.

Se avete voglia di due risate, questa sera sintonizzatevi su Rai 2 e gustatevi dalle 21.20 il primo episodio di Improvviserai.