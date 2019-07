Il principe e il pirata: stasera su Canale 5 il film di Pieraccioni. Trama, cast e curiosità

Stasera, 18 luglio 2019, su Canale 5 va in onda Il principe e il pirata, film del 2001 di e con Leonardo Pieraccioni. La pellicola è stata girata in alcune zone d’Italia a Montecelio, Palermo, Saint Pierre, Biella, Gressan, alcuni Autogrill (sulla Roma-Civitavecchia e sulla A24 Roma-L’Aquila) e in Versilia. La sceneggiatura è di Pieraccioni e Veronesi.

Ma qual è la trama e il cast de Il principe e il pirata? Le curiosità sul film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Il Principe e il Pirata: la TRAMA

Di cosa parla il film di Leonardo Pieraccioni? La storia gira intorno al protagonista Leopoldo Natali, un maestro di scuola elementare che viene a sapere della morte del padre Pierino. Una volta giunto alla camera mortuaria, il padre (il defunto) si desta e gli rivela che vuole solo fingere di essere morto grazie all’aiuto dell’amico Ubaldo per fuggire dai propri creditori.

Porta a termine la finta, l’uomo scappa all’estero e lascia al figlio una videocassetta, in cui gli rivela che ha un fratello nato da una relazione extraconiugale con una bidella della scuola dove insegna: Melchiorre, detto “Gimondi”, che sta scontando alcuni anni di carcere all’Ucciardone per alcuni reati.

All’uscita dal carcere i due fratelli si incontrano e intraprendono un lungo viaggio in auto da Palermo fino a Saint Vincent; dopo mille peripezie e aver ricevuto la sua parte di eredità, Leopoldo decide di lasciare suo padre e suo fratello per tornare da suo figlio e dalla sua ex moglie, alla quale si era riavvicinato proprio grazie all'”aiuto” di Melchiorre…

IL CAST

Qual è il cast de Il Principe e il Pirata? Protagonista assoluto della pellicola, ovviamente, Leonardo Pieraccioni. Al suo fianco l’irresistibile Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri e tanti altri. Ecco l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Leopoldo Natali

Massimo Ceccherini: Melchiorre “Gimondi” Natali

Luisa Ranieri: Chiara

Melanie Gerren: Melanie

Lucio Allocca: don Capece

Claudio Angelini: Ubaldo

Giorgio Picchianti: Pierino Natali

Valeria Vitti: Lella

Pietro Pulcini: benzinaio dell’autostrada

Osvaldo Pieraccioni: uomo al funerale

Tatjana Djurić: Ulka

Giuliano Grande: Giulianone

Silvan: sé stesso

Pietro Ghislandi: Eugenio Bettazzi

Il Principe e il Pirata: CURIOSITÀ

Di seguito alcune curiosità legate al film di Leonardo Pieraccioni, uscito nelle sale dei cinema italiani nel 2001:

Il nome del protagonista interpretato da Pieraccioni (“maestro Natali”) era già stato utilizzato nel film Il ciclone.

In una scena del film Leopoldo e Melchiorre scappano da un certo “Bartolo il monzese”, galeotto omosessuale convinto di essere il fidanzato di Melchiorre. Questa scena è una chiara citazione del film della serie di Nico Giraldi Delitto a Porta Romana, dove Bombolo è perseguitato, nel carcere di San Vittore, da un certo “Bartolo il monzese”…

Il film ha vinto il nastro d’argento per la colonna sonora di Edoardo Bennato.

La scena dell’incontro fra Leopoldo e Melchiorre davanti al carcere è una citazione di quella in cui si incontrano Elwood e Jake nel film The Blues Brothers.

In una scena del film Melchiorre e Leopoldo vanno a recuperare i soldi rubati dallo stesso Melchiorre durante le rapine, il casolare abbandonato usato come location, era stato utilizzato per le riprese del film Il ciclone.

La villa in cui Melchiorre incontra il boss non si trova a Napoli ma vicino Nemi. Come si chiama? Tenuta di Ripolo.

Il Principe e il Pirata: STREAMING e DIRETTA TV

Il film di Leonardo Pieraccioni, come detto, va in onda questa sera, 18 luglio 2019, alle ore 21,20 in chiaro (gratis) su Canale 5 (tasto 5 del vostro telecomando). Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.

