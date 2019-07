Gossip news: le ultime notizie di oggi 18 luglio 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie succulente e curiose di oggi, mercoledì 18 luglio 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Clizia Incorvaia shock: “Altro che Scamarcio, ho trovato mio marito in casa con un’altra e ho un video”

Dopo lo scandalo e la gogna mediatica, a parlare ora è Clizia Incorvaia, l’ex moglie del frontaman delle Vibrazioni Francesco Sarcina al centro dello scandalo sul tradimento con Riccardo Scamarcio. A scatenare la bufera è stata la famosa rivelazione di Sarcina al Corriere della Sera: “Mia moglie mi ha tradito con Riccardo Scamarcio, il mio migliore amico. Mi sono sentito pugnalato ovunque”. (Qui l’articolo completo)

Giulia De Lellis si scaglia contro l’app che fa invecchiare: “Ecco perché fa schifo”

Giulia De Lellis controcorrente: mentre la stragrande maggioranza dei vip impazzisce per la nuova app che permette di vedere come saremo da vecchi, l’influencer di Ostia ammette candidamente: “Mi fa schifo, a me invecchiare fa paura”. (Qui l’articolo completo)

“Sara Tommasi ha interrotto la gravidanza”: l’annuncio shock

Debora Cattoni, manager della showgirl, ha pubblicato un post su Instagram in cui si legge: “Sara Tommasi non ha portato avanti la gravidanza perché ha ripreso la cura per il bipolarismo”.

La neo 38enne umbra, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, dopo una vita tra set di film porno e droga aveva ripreso a condurre una vita normale insieme al fidanzato Angelo Guidarelli, un imprenditore del mondo delle acque minerali. Personaggio di cui è stata messa in discussione l’esistenza. Alla pari dell’affaire “Prati Gate”.

Ma perché quindi Sara Tommasi avrebbe interrotto la gravidanza? Ecco quello che racconta nel post Instagram la manager Debora Cattoni. (Qui l’articolo completo)

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio e difende Marica Pellegrinelli

Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli, la ormai ex moglie del padre Eros Ramazzotti. Dopo gli insulti che sono piovuti addosso alla modella sui social, già pochi minuti dopo l’annuncio della rottura, la figlia del cantante ha scelto comunque di non tradire l’amicizia che la lega alla Pellegrinelli. E di difenderla a spada tratta. (Qui l’articolo completo)

