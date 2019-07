Giulia De Lellis si scaglia contro l’app che fa invecchiare: “Ecco perché fa schifo”

Giulia De Lellis controcorrente: mentre la stragrande maggioranza dei vip impazzisce per la nuova app che permette di vedere come saremo da vecchi, l'influencer di Ostia ammette candidamente: "Mi fa schifo, a me invecchiare fa paura"