Don Matteo 11 trama | Giovedì 18 luglio la sesta puntata, ecco di cosa parla

Questa sera, giovedì 18 luglio 2019, torna in prima serata Don Matteo, il sacerdote in bicicletta che ama aiutare la polizia a risolvere casi misteriosi e intricati. Potendo contare su undici stagioni ormai, Don Matteo si conferma quest’estate come una piacevole compagnia per gli italiani, anche quando le sue puntate sono mandate in replica sul canale ammiraglio di Viale Mazzini.

In vista della nuova stagione, attesa per la stagione autunnale, Don Matteo ha intenzione di rispolverare la memoria del suo pubblico con un ciclo di repliche esaustivo circa ciò che è successo nel corso nella scorsa stagione.

Giovedì 18 luglio va in onda la sesta puntata, divisa in due parti. Vediamo insieme qual è la trama.

Don Matteo 11 trama | Sesta puntata | Prima parte

Nella prima puntata in onda questa sera, intitolata “Ancora bambina”, vedremo una giovane ballerina immischiata in un tragico incidente. La sua tata, Alina, viene ritrovata senza vita, spinta dalla rampa di un parcheggio. Non sono stati ritrovati segni di colluttazione, ma la donna con sé portava duemila euro. I carabinieri perquisiscono il suo appartamento e trovano dei farmaci che la donna somministrava alla ballerina su sua richiesta. Alina aveva ricattato Francesca, la ballerina, per compare il suo silenzio.

Nel frattempo, Anna Olivieri decide di donare alcune delle sue cose in disuso al mercatino dell’usato senza rendersi conto di aver dato via il ciondolo che le aveva regalato Giovanni.

Le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 11

Spostandoci a scuola, Alice vuole organizzare una festa a sorpresa a Seba e chiede aiuto a Sofia. Le due scorrono delle fotografie scattate mentre Alice era in coma e la ragazza nota immediatamente che tra i due c’è del tenero, così cerca di allontanarli facendo conoscere a Sofia un compagno di classe di Seba.

Don Matteo 11 trama | Sesta puntata | Seconda parte

Nella seconda puntata in onda questa sera, intitolata “Scegli me”, Don Matteo accompagna Natalina sul set di “Scegli me”, un reality show che vede come protagonista un giovane scapolo che dovrà trovare l’amor scegliendo tra 5 ragazze. Proprio quel set sarà la scena di un crimine: Guia, vecchia conoscenza di Don Matteo, viene ritrovata in fin di vita e l’unico modo per capire cosa sta succedendo è mandare qualcuno sotto copertura come concorrente del programma. A candidarsi, comprendendo bene i rischi della missione, è il capitano Anna Olivieri.

Mentre la Olivieri è impegnata sul set, la caserma finisce nelle mani di Cecchini.

Don Matteo 11 va in onda questa sera, giovedì 18 luglio 2019, in prima serata su Rai 1.