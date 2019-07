Don Matteo 11 anticipazioni | La trama della nuova puntata in onda giovedì 18 luglio

Don Matteo torna con la sesta puntata giovedì 18 luglio 2019 in prima serata su Rai 1. Quali sono le anticipazioni? La fiction che racconta delle avventure del sacerdote in bicicletta più celebre d’Italia (interpretato da Terence Hill) va in replica quest’estate con l’undicesima stagione in attesa della nuova, che verrà trasmessa sul canale ammiraglio della Rai durante l’autunno.

Don Matteo 11 ha ormai collezionato cinque episodi in replica e la gara agli ascolti ha confermato il gradimento del pubblico italiano nei confronti delle indagini del caro sacerdote.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo

La fiction ormai è più che avviata e può contare su un protagonista carismatico e ben voluto dagli italiani – quale Terence Hill – e personaggi di contorno che di anno in anno vanno e vengono. La novità dell’undicesima stagione riguarda il nuovo capitano, Anna Olivieri.

Di cosa parlerà la sesta puntata di Don Matteo 11, in onda questa sera?

Don Matteo 11 anticipazioni | Sesta puntata

Nella sesta puntata in replica questa sera, Don Matteo affronterà due avventure. La prima, intitolata “Ancora bambina”, vede una ballerina di tredici anni coinvolta in difficile caso su cui i carabinieri dovranno lavorare a fondo per venirne a capo.

Nardi e Cecchini consegnano un ciondolo del capitano Olivieri a una signora anziana, mentre Sofia dovrà aiutare Sofia a organizzare una festa a sorpresa per Seba.

La trama della sesta puntata di Don Matteo 11

Nella seconda puntata di questa sera, intitolata “Scegli me”, il capitano Olivieri deve indagare a fondo sul caso di una ragazzina uccisa sul set di un reality show e decide di agire in prima persona: la Olivieri va in una missione sotto copertura pur sapendo che l’azione è sottoposta a un alto rischio. Al suo posto in caserma subentra Cecchini che dovrà fare le sue veci.

Pippo decide di sconvolgere la sua vita: vuole partire, realizzando il suo sogno nel cassetto.

Don Matteo 11 vi aspetta questa sera, giovedì 18 luglio 2019, alle ore 21:25 su Rai 1.