Dieta, gli alimenti da evitare per dimagrire

Gli alimenti da evitare durante la dieta per dimagrire sono tanti: alcuni si possono consumare (basta non esagerare!) altri invece sarebbe meglio non considerarli… Per dimagrire quindi, in molti casi, basta alimentarsi bene e con moderazione, lasciandosi alle spalle molti alimenti grassi e deleteri. Ma quali sono questi alimenti? Vediamoli insieme nel dettaglio:

Bevande alcoliche e zuccherate

Queste bevande fanno ingrassare perché piene di zuccheri e di anidride carbonica che aumentano il gonfiore della pancia. La soluzione sono le bevande light? Non sempre. Fateci attenzione: molte, in sostituzione dello zucchero, contengono l’aspartame.

Maionese

In molti la usano come salsa di accompagnamento per condire carne, verdure o riso. Attenzione però: 100 grammi di maionese contengono 690 calorie.

Snak

Sono pieni di calorie. Da evitare.

Merendine e barrette al cioccolato

Spesso questi prodotti uniscono creme dolci e zuccheri.

Patatine fritte

Gustose, buone. Da evitare sopratutto a cena: contengono in 100 grammi 150 calorie. Un po’ troppe…

Insaccati

Molti insaccati vanno eviatati in quanto contengono molti grassi saturi rispetto alla carne normale e favoriscono l’aumento del colesterolo cattivo. Non tutti però. Ci sono insaccati che invece possono tornare molto utili alla vostra dieta (ecco quali).

