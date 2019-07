Il Codice Rosso è legge ma mancano i finanziamenti: la denuncia dei centri antiviolenza

La rete dei centri antiviolenza D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) non ritiene sufficiente il cosiddetto “Codice Rosso”, approvato ieri, 18 luglio, al Senato e divenuto così legge. D.i.Re è una delle più grandi organizzazioni nazionali a occuparsi di violenza sulle donne e ha partecipato a numerose audizioni nella fase di stesura del disegno di legge.

Il testo prevede l’inasprimento delle pene per chi ha commesso violenza e altre disposizioni come il braccialetto elettronico per gli uomini che ricevono l’ordine di allontanamento. L’altro punto essenziale del provvedimento riguarda la velocità delle indagini: per renderle più rapide i magistrati hanno l’obbligo di ascoltare le vittime entro tre giorni dalla denuncia.

Codice Rosso, il giudizio dei centri antiviolenza

L’organizzazione D.i.Re denuncia tuttavia che, a fronte di un inasprimento della pena per i reati di violenza, nel Codice Rosso non sono stati incrementati i fondi per gestire le procedure penali. “L’organico della magistratura non è stato aumentato e la formazione relativa ai reati di violenza rimane scarsa”, afferma Cristiana Scoppa di D.i.Re.

“Sul tema della violenza”, prosegue l’attivista, “i magistrati hanno solo qualche ora di lezione, durante il corso di formazione dopo la vittoria del concorso in magistratura mentre invece serve una preparazione specifica per valutare l’entità di una violenza”.

La formazione dei magistrati rimane un problema fondamentale per le rappresentanti di D.i.Re. “È vero che adesso i pm sono costretti a sentire la donna entro tre giorni dalla denuncia”, prosegue Scoppa. “Ma non si specifica nulla sul pm che deve svolgere questo tipo di indagine. Ci sono procure che hanno delle sezioni specifiche dedicate ai reati di violenza. Nella fretta dei tre giorni però si arriverà all’assurdo che un magistrato esperto di reati ambientali dovrà occuparsi di valutare il grado di violenza subito da una donna vittima di maltrattamenti. Non ci sarà il tempo di trovare un magistrato specializzato nella materia”.

Le attiviste valutano invece positivamente l’introduzione di un percorso di recupero per chi commette violenza. Anche in questo caso, però, non ci sono finanziamenti. “A pagare dovrà essere o il maltrattante stesso o l’ente locale che prende l’iniziativa, senza fondi le leggi non si possono applicare”, aggiunge Scoppa.

Il vero problema, secondo l’organizzazione, è la lunghezza del processo. “Dopo una denuncia la donna deve attendere fino a 8 anni prima di ottenere giustizia. Ogni 6-8 mesi deve affrontare una nuova udienza e ripercorrere continuamente il calvario della violenza subita”, conclude.

La denuncia della presidente di D.i.Re

Sul Codice Rosso è duro anche il commento di Lella Palladino, presidente di D.i.Re: “Nessuno dei rilievi sollevati nel corso delle audizioni da D.i.Re e da innumerevoli altri esperti è stato preso in considerazione”, osserva. “Tutti gli emendamenti migliorativi presentati dall’opposizione sono stati rigettati senza alcuna motivazione. Non si investe un euro per la formazione di forze dell’ordine e personale giudiziario, terribilmente necessaria perché la violenza contro le donne, di cui tutti parlano è un fenomeno che in realtà pochi conoscono davvero”.

Il ddl Codice Rosso ha ricevuto il via libera definitivo al Senato il 18 luglio con 197 sì, 47 astenuti e nessun contrario. Il provvedimento è stato voluto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dalla ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.

