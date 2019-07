Chiara Ferragni sbarca in tv come giudice di Making the cut. La fashion blogger di Cremona svela l’arcano e spiega, finalmente, la motivazione alla base del suo viaggio in Giappone, giunto quasi al termine. L’influencer con il solito post su Instagram ha spiegato le ragioni della permanenza nella capitale nipponica svelando che vestirà i panni del giudice in un programma statunitense.

L’influencer più famosa d’Italia (e non, a quanto pare) è stata scelta dal servizio streaming Making the Cut, dove affiancherà la top model Naomi Campbell e l’attrice e stilista Nicole Richie, oltre allo stilista Joseph Altuzarra e all’ex editor-in-chief di Vogue Paris, Carine Roitfeld.

Il programma non poteva che essere di moda. A rendere ancora più allettante il prodotto – che già promette benissimo – sarà la coppia formata da Heidi Klum e Tim Gunn, che guiderà di fatto il programma (oltre a produrlo).

La trasmissione debutta su Amazon Prime Video solo nel 2020, ma i fan dell’influencer di Cremona già scalpitano per vedere il loro idolo in tv. Lo show si rifà al più celebre Project Runaway: dunque i concorrenti si sfideranno a colpi di forbice e stoffe da modellare. La competizione sarà, ovviamente, tra aspiranti stilisti che si daranno da fare per convincere i giudici a dar loro fiducia.

L’annuncio dell’inizio dello show è arrivato su Instagram, dove, con un lungo post l’influencer svela che le riprese a Tokyo erano finalizzate proprio al programma Making the cut. Nelle tante stories pubblicate dalla fashion blogger non si vede, ma proprio lì, a Tokyo, si è svolta una delle sfide speciali dei concorrenti del programma. E no, la giudice italiana non poteva di certo mancare.

Ora non resta che aspettare e vedere come si muoverà Chiara Ferragni tra telecamere e concorrenti.

