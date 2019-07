Oggi i funerali di Andrea Camilleri al cimitero acattolico di Roma. I lettori e i fan appassionati del noto scrittore potranno porgere allo scrittore siciliano l’ultimo saluto oggi, giovedì 18 luglio, dopo la sua sepoltura presso il cimitero acattolico di Roma, a partire dalle ore 15. I funerali, invece, si svolgeranno in forma “privatissima” per volontà dello scrittore e della sua famiglia.

Il corpo dello scrittore è stato già sepolto, la cerimonia privata è avvenuta questa mattina, giovedì 18 luglio. Sulla tomba una corona di fiori dall’amministrazione comunale di Porto Empedocle.

Andrea Camilleri è uno dei più noti e amati scrittori italiani, inventore dello storico personaggio di Montalbano, il commissario di polizia di Vigata.

Camilleri è deceduto ieri, 17 luglio, in un ospedale della capitale, a un mese dal ricovero presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. Già subito dopo il ricovero le sue condizioni erano apparse gravi.

Lo scrittore si è spento per complicazioni del suo stato clinico che hanno fatto cessare le sue funzioni vitali.

Per l’ultimo addio sono arrivati al cimitero acattolico di Roma l’ex presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro per i beni e le attività culturali Albero Bonisoli.

Intorno alle 16 arriva la sindaca di Roma Virginia Raggi: “Camilleri cittadino onorario? Credo che potrebbe essere una grande idea”, afferma.

Tra gli attori, c’è anche Michele Riondino, l’attore che ha interpretato il giovane Montalbano.

“La decisione di seppellire Camilleri nel cimitero cattolico è stata un’eccezione dovuta alla sua grande personalità”, spiega la direttrice del cimitero acattolico Amanda Thursfield. “Questo accade sempre più raramente perché c’è poco spazio”. Nel cimitero, spiega, ci sono 2.500 tombe e sono sepolte circa 5mila persone, dal momento che alcune tombe sono doppie.

L’ultimo saluto ad Andrea Camilleri al cimitero acattolico di Roma

Il cimitero acattolico di Roma si trova a Testaccio, in via Caio Cestio 6. Conosciuto anche come “il cimitero degli artisti e dei poeti”, o come “il cimitero degli inglesi”, ospita le tombe dei poeti romantici inglesi Keats e Shelley.

Solo raramente personaggi italiani vengono sepolti al cimitero acattolico. L’autorizzazione arriva in genere solo in vita sono stati rappresentanti di una cultura alternativa a quella dominante in Italia o per la qualità della loro opera.

Tra gli italiani sepolti nel cimitero acattolico ci sono Antonio Gramsci (poiché marito di una donna russa) e gli scrittori Carlo Emilio Gadda e Luce d’Eramo.

L’autorizzazione alla sepoltura di Camilleri è arrivata perché in vita lo scrittore siciliano ha più volte dimostrato di non credere nella Chiesa cattolica e, in generale, di non appartenere ad alcun credo religioso.

