Tour de France 2019 classifica generale | Oggi 17 luglio | Undicesima tappa | Maglia gialla

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Eccola nel dettaglio dopo l’undicesima (11) tappa di oggi, mercoledì 17 luglio 2019:

Tour de France 2019 classifica | Dopo l’undicesima tappa | Aggiornata oggi | 16 luglio

J. Alaphilippe 47h 18′ 41″ G. Thomas + 01′ 12″ E. Bernal + 01′ 16″ S. Kruijswijk+ 01′ 27″ E. Buchmann +01′ 45″ E. Mas +01′ 46″ A. Yates +01′ 47″ N. Quintana +02′ 04″ D. Martin +02′ 09″ T. Pinot +02′ 33″

LA CLASSIFICA DELL’11A TAPPA (Qui il riassunto della tappa di oggi)

C. Ewan 3h 51′ 26″ D. Groenewegen st E. Viviani st P. Sagan st J. Debusschere st S. Colbrelli st J. Philipsen st C. Bol st A. Kristoff st W. Barguil st

