STASERA IN TV RAI 1 CONVERSAZIONE SU TIRESIA – Andrea Camilleri si è spento nella mattinata del 17 luglio 2019 e la Rai ha voluto ricordare uno dei suoi autori preferiti dedicandogli un’intera serata in televisione.

Al posto di SuperQuark di Piero Angela, sul canale ammiraglio della Rai andrà in onda Conversazione su Tiresia, uno spettacolo teatrale divenuto poi un prodotto per il cinema e per la televisione.

Il padre del fenomeno letterario e televisivo del Commissario Montalbano non ce l’ha fatta, ma le sue opere resteranno per sempre. Converaszione su Tiresia nasce dalla sua penna e a narrare il racconto è proprio lui.

Tutto quello che c’è da sapere su Conversazione su Tiresia

Cosa c’è questa sera in tv

Stasera in tv Rai 1 | Conversazione su Tiresia

Conversazione su Tiresia nasce sul palco del Teatro Greco di Siracusa l’11 giugno 2018, uno spettacolo che ha intrattenuto 4mila persone e che è poi arrivato sul grande e piccolo schermo grazie alla regia di Roberto Andò e alle musiche di Roberto Fabbriciani.

Di cosa parla Conversazione su Tiresia? Lo spettacolo teatrale è un monologo di una figura mitologica greca, Tiresia, che racconta alcuni episodi susseguitesi nei secoli, mischiando dialoghi con diverse figure, spaziando dai filosofi agli autori e persino ai registi.

Tiresia è l’indovino che fu accecato dagli dei per aver rivelato i loro segreti. La figura di Tiresia s’intreccia con Andrea Camilleri e insieme raccontano di tantissime figure come Omero, Sofocle, Seneca, Dante, T.S. Eliot, Apollinaire, Virginia Woolf, Borges, Pound, Pavese, Primo Levi e anche Woody Allen, che ha scelto Tiresia per il suo La dea dell’amore, e ancora Pasolini con Edipo Re e i Genesis con The Cinema Show.

La trama di Conversazione su Tiresia

Stasera in tv Rai 1 | Conversazione su Tiresia | Orario

A che ora va in onda Conversazione su Tiresia? Lo spettacolo di Andrea Camilleri torna su Rai 1 questa sera, mercoledì 17 luglio 2019, alle ore 21:20 su Rai 1.



Dove vedere in tv e streaming Conversazione su Tiresia