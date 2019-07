Stasera in tv 17 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky | Conversazione su Tiresia, Manifest, Battiti Live

Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 17 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 17 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Andrea Camilleri Speciale Porta a Porta

21:15 – Conversazioni su Tiresia

Questa sera su Rai 1 non va più in onda SuperQuark, con Piero Angela, come inizialmente previsto. L’improvvisa morte di Andrea Camilleri, infatti, ha spinto la Rai a un repentino cambio di programmazione per rendere omaggio a uno degli scrittori più importanti della storia della letteratura italiana.

Così, su Rai 1 questa sera andrà in onda in replica Conversazioni su Tiresia, lo spettacolo teatrale con protagonista proprio il padre del Commissario Montalbano, nei panni della celebre figura mitologica, che fa tesoro della sua cecità (proprio come Camilleri) per raccontare le vicende susseguitesi nei secoli.

La trama di Conversazione su Tiresia, con Andrea Camilleri

I primi messaggi di addio di intellettuali e politici sui social per Andrea Camilleri

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Elementary – Le ulteriori avventure – Un colpo all’addome

Su Rai 2 questa sera, 17 luglio 2019, arrivano i nuovi episodi di Elementary, serie tv giunta alla sua settima stagione.

Trama: Dopo essere stato per anni consulente per Scotland Yard e dopo essere uscito da una clinica per disintossicarsi dall’alcool e dalle droghe, Sherlock Holmes si stabilisce a New York City dove accetta di collaborare con il New York City Police Department e risolvere diversi casi con l’aiuto della logica e del suo intuito, affiancato, sul malgrado, dell’ex chirurgo Joan Watson.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto? – Speciale 2019

Questa sera Rai 3 propone una puntata speciale di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che ripercorre le puntate più importanti della stagione 2019.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – I Legnanesi – 70 voglia di ridere c’è

Su Rete 4 questa sera arriva un nuovo spettacolo teatrale de I Legnanesi, ovvero 70 voglia di ridere c’è.

Stasera in tv 17 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Manifest – Stagione 1 Episodio 7

Su Canale 5 stasera continuano gli episodi di Manifest, la nuova serie tv trasmessa dalla Mediaset.

Trama: Cal continua a percepire le sensazioni di Marko e sta male. Ben ha un piano, farsi assumere dall’azienda che gestisce la contabilità della Unified Dynamic System.

Le anticipazioni della terza puntata di Manifest

Guida tv 17 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Battiti Live 2019

Italia 1 questa sera torna Battiti Live 2019, con il secondo dei cinque concerti organizzati da RadioNorba in Puglia. La tappa di stasera è a Brindisi, dove sono attesi tanti grandissimi artisti e cantanti.

Le anticipazioni della serata di Battiti Live

La scaletta di Battiti Live 2019 del 17 luglio 2019

Programmi tv 17 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata

Questa sera in prima serata su La7 arriva un grande film di Alberto Sordi, Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata.

Trama: Amedeo Battipaglia, italiano ormai non più giovane emigrato in Australia, decide che è arrivato il momento di accasarsi e, ritenendo le australiane troppo emancipate per i suoi gusti, fa venire dall’Italia Carmela. Il fatto che lui non sia bello, anzi soffra di epilessia, e che lei non sia illibata, anzi sia un’ex prostituta, non impedisce ai due, dopo diverse vicissitudini, di convolare a felici nozze.

Programmi tv 17 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 18

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Cagliari

21:35 – Laguna blu

Stasera su Tv8 è in programmazione il film Laguna blu, del 1980, con Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKern, William Daniels.

Trama: Il veliero Northumberland naufraga in pieno oceano. Si salvano in tre: il cuoco di bordo, Paddy Burton, e due adolescenti: Emmeline e Richard. Paddy fa loro da padre, insegnandogli a sopravvivere, e poi muore. Nel frattempo i due ragazzi sono cresciuti, hanno scoperto l’amore e hanno scoperto come nascono i bambini. Prima o poi arrivano i soccorsi.

Ecco il trailer (in lingua originale):

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:55 – La truffa dei Logan

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Mangia, prega, ama

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera c’è Mangia, prega, ama, film drammatico con Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem, Billy Crudup, Richard Jenkins, Viola Davis.

Trama: Una scrittrice di successo entra in crisi, rompe il matrimonio per sfuggire alla depressione e decide di prendersi un anno sabbatico per favorire un cambiamento radicale. Si ritroverà proiettata in un viaggio intorno al mondo, con tappe in Italia, India e Indonesia: tre luoghi che corrispondono, simbolicamente, alle tre azioni che compongono il titolo.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 17 luglio | Sky Uno 19:15 – 4 ristoranti Spagna – –

20:25 – Cuochi d”Italia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna – – 1^TV Su Sky Uno questa sera tornano in prima tv i nuovi episodi di 4 ristoranti Spagna, con Marc Ribas.