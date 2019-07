Salvini teme un governo M5S-Pd: niente crisi

Travolto dalla vicenda della trattativa su un finanziamento russo alla sua Lega, Matteo Salvini è un po’ preoccupato per le strategie di alleati e avversari, e teme perfino un governo di M5S e Pd. È quanto emerge da un retroscena del quotidiano La Repubblica pubblicato oggi (articolo di Tommaso Ciriaco) che rivela il timore del vicepremier ad aprire una crisi per una possibile intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. “Mi consigliano di tornare al voto ma è chiaro che i 5 stelle ci mettono due minuti a fare un governo col Pd”, sono parole attribuite al ministro dell’Interno.

Tra i leghisti, come spiegato da Repubblica, c’è chi sostiene che una crisi di governo immediata sarebbe utile per tornare al voto e incassare un ampio consenso dalle urne. Il Carroccio, infatti, nonostante le aspre critiche, mantiene un consenso elevato, nettamente superiore ad ogni altro schieramento, più alto dello straordinario 34 per cento dei voti ottenuto alle Elezioni Europee del 26 maggio. I sondaggi inviterebbero ad uno strappo decisivo. Ma Salvini insiste. “No. Fico non aspetta altro per lanciare un suo governo…”, è il suo avvertimento.

Intanto si mostra più sereno in questa fase il Movimento 5 Stelle di Di Maio, che vede l’opportunità di riconquistare spazio e credibilità dopo il tonfo elettorale di due mesi fa. La chiusura della finestra elettorale nei prossimi giorni significherà anche la fine delle possibilità della Lega di minacciare il voto. I pentastellati non hanno fatto da sponda per Salvini nella vicenda dei fondi russi per il Carroccio e il premier Giuseppe Conte ha di fatto scaricato sul suo vice la responsabilità dell’invito al faccendiere Gianluca Savoini alla cena di Vladimir Putin a Roma.

Le distanze sono confermare dal fatto che Conte ha deciso di riferire in Aula, mentre il suo vice Salvini, proprio il leader del partito coinvolto nel caso non vuole farlo.