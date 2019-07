L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. A sorpresa, Rocco Hunt ha esternato la sua decisione di lasciare il mondo della musica. E lo ha fatto mercoledì 17 luglio con un misterioso post su Instagram, pubblicato dopo avere cancellato tutte le foto precedenti.

Nel suo messaggio indirizzato ai fan, Rocco Hunt lascia intendere che sia successo qualcosa di grave che lo ha spinto a prendere questa decisione, ma non fornisce nessuna spiegazione esaustiva: “Mi hanno privato della mia libertà“, si limita a dire.

Ecco l’annuncio completo del cantante vincitore del Festival di Sanremo 2014:

“Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi”.

“Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso. Ma adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me”.

E conclude: “Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica. Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere”.

In seguito a questo annuncio sibillino, in cui Rocco Hunt non esplicita la natura delle pressioni subite e il motivo di una scelta così radicale, le risposte di tanti celebri colleghi dell’artista non hanno tardato ad arrivare. Dai Boomdabash a Gigi D’Alessio, passando per Noemi e Benji (di Benji e Fede): “Non mollare”, “gli ostacoli sono fatti per essere superati!”, si legge. “Ma cosa è successo?”, chiede poi Gigi D’Alessio.

Non da meno, anche i fan hanno sollecitato Rocco Hunt a tornare sui suoi passi e rivedere la sua decisione.

È passione bollente tra la trans Manila Gorio e il modello Chando Erik Luna | Foto

Diletta Leotta paparazzata con la nuova fiamma a Ibizia: il bacio con il pugile Daniele Scardina