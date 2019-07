Rassegna stampa oggi | 17 luglio 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

Repubblica

Moscopoli incendia il Parlamento

Metropol: il terzo uomo è un avvocato ex Margherita

La sinistra e i fili tirati dal premier (di Eugenio Scalfari)

La Costituzione calpestata (di Claudio Tito)

Matteo ha paura del ribaltone (di Tommaso Ciriaco)

Ursula d’Europa regina per un soffio

Il pasticcio di Strasburgo

La protesta dei 100 mila invisibili

Ira Lega contro i grillini, commissario più lontano

[Retroscena] L’altra bugia di Salvini che finge di non conoscere l’associazione del faccendiere

No di Salvini alla Camera, il Pd protesta e occupa. Fico scrive a Palazzo Chigi

[Retroscena] Il leghista sotto assedio: “Se apro la crisi adesso i 5S al governo con i dem”

D’Uva: “Ma il vicepremier ha il dovere di spiegare in aula”

Rayane, i libri e l’addio agli amici: “Ma io continuerò a studiare”

Aragoste, champagne e spese folli. Macron perde un altro ministro

Bolsonaro jr ambasciatore? Anche l’ultradestra dice no

Avanti Warren, Hollywood ha già scelto

Depistaggi su Cucchi, a processo otto ufficiali dei carabinieri

Borsellino, i file segreti: “Protetto solo al mattino, liberi di uccidermi la sera”

Scuola, sarà record di supplenti: “Ma così ci rimettono i ragazzi”

Il giallo dell’orso, tutti i dubbi sulla fuga impossibile

Adieu vecchio camping, ora la tenda è di lusso

“Sono loro i killer di Daphne”, a Malta chiesti tre ergastoli

Trump blocca la vendita degli F-35 al governo di Erdogan

Aggredito sotto casa, grave il sindaco di Hockenheim

La battaglia per Tafida, bimba in coma. “Via da Londra, a Genova può salvarsi”

Catania, corruzione in ateneo tra i 14 nuovi indagati c’è l’ex sindaco Bianco

Condannati i trapper Traffik e Gallagher. Rapinarono i loro fan

Processo di Rigopiano, le maglie dei familiari con i volti delle vittime

Alitalia, Atlantia prepara il piano contro le perdite da 500 milioni

Trono di spade, 32 nomination. Così la serie entra nella storia

Rocco Hunt: “Mollo tutto”

Occupa la casa di George Michael: “È mia, me la tengo”

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Su Lega e Russia Palazzo Chigi teme nuove rivelazioni

Salvini e il missile che diventa un caso

Le Maire: “Così Parigi ha aiutato l’Italia sulla procedura”

Una donna e l’Europa da cambiare (di Paolo Lepri)

Le parole che feriscono (di Pierluigi Battista)

“Libero? Sì, di essere ucciso la sera”

Influencer sgozzata: per ore sul web

Von der Leyen passa per 9 voti: “Donne metà della Commissione”. Decisivi i 5 Stelle, la Lega attacca

Il portafoglio Concorrenza a un tecnico (Tremonti?)

Salvini non riferisce in Aula Caos alla Camera, Pd sulle barricate

Così il Carroccio ha preso il controllo dei Forum italo russo

La Procura: non serve sentire il ministro dell’Interno

L’ironia di Romano in Aula Interviene parlando russo

Verificate le frasi della spia dell’Est. E di un attentato non ci sono indizi

L’ex militante di Forza Nuova e i commercianti di aerei: “Il razzo? Mi cercarono loro”

“Censire i rom in 2 settimane”. Piano sgomberi, Salvini accelera

Emergenza abitativa. Primavalle, la grande diaspora dei bambini E per i 300 campi rom sgombero vicino

C’è Di Battista con Di Maio all’assemblea degli attivisti

Adozioni, i vicepremier nel mirino sul maxiposter

Casini: dem e M5S sbagliano, non si fa campagna elettorale con le commissioni d’inchiesta

Maria Falcone: “Erano da soli tra mille difficoltà”

Giuseppe Ayala: “Piango riascoltando la sua voce”

Regali griffati e chat su Grindr. Abusi su 13enne, preso pedofilo

La Stampa

Ue, l’ira di Conte: traditi dalla Lega

Il governo ne esce frantumato (di Marcello Sorgi)

Borsellino: scortato di giorno, così mi ammazzano la sera

Ecco il tunnel segreto con cui Hezbollah voleva colpire Israele

Le nomine all’Aifa bloccano il farmaco contro il tumore

È in salita l’Europa di Ursula

La Santissima Trinità (Il buongiorno di Mattia Feltri)

Metropol, scoperto il terzo italiano è il consulente finanziario Vannucci I pm: non sentiremo il vicepremier

Fico guida l’assedio a Salvini “Venga in Parlamento a spiegare”

Lo show in russo di Romano

Matteo: “Non escludo le elezioni”. Ma la Lega teme l’asse Pd-M5S

Il ministro: “I neonazisti volevano uccidermi” Ma la Procura lo smentisce: “Nessun riscontro”

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Ursula è senza numeri: salvata da Conte e M5S

Il Patto alla Rinascente ha miracolato Descalzi

Tutto tutto niente niente (di Marco Travaglio)

Rubli&Lega: “Accordo concreto”. Ecco il terzo uomo: arriva dal Pd

Borsellino: “Da ragazzo ho invidiato il nipote di un capomafia”

Cucchi, il gen. Casarsa tira in ballo Tomasone

Il Sole 24 Ore

Commissione Ue, von der Leyen eletta. Decisivi i voti M5S

Siri: Flat tax al 15%, tre tetti di reddito

La crisi silenziosa della siderurgia italiana

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Salvini in ostaggio

Chi tifa per l’orso (o per gli immigrati) dall’attico in centro (di Alessandro Sallusti)

L’Anas non paga i debiti. Pignorati 200 milioni

Matteo ostaggio dei 5 Stelle sfida la Camera: non parlo

L’assist di Berlusconi: “Giorgetti nome giusto”

L’ultima follia dei giornali Usa: “Il Re Leone? È fascista”

Messaggero

Lega-Russia, spunta il terzo uomo

La stangata rifiuti: il Campidoglio apre ai rimborsi Tari

“Asse Renzi-Macron-Di Maio”. Ira leghista: il governo rischia

E oggi Garavaglia rischia 2 anni. “Se mi condannano mi dimetto”

Libero

Attacca la Lega e lecca M5S. Conte premier abusivo

I grillini votano la vice-Merkel a capo della Ue

Avvenire

Sì a von der Leyen: “Ambiente e diritti”

Ebola torna “fuori controllo”

Sassi contro i migranti. Due feriti a Foggia

Lazio, le braccianti indiane sikh e il muro (infranto) dell’omertà

Il censimento dei campi rom, un annuncio lungo un anno

Il Foglio

Prove tecniche di patriottismo europeo

C’è un altro populismo

Il Manifesto

La prima donna

Foggia, migranti presi a sassate

Una commissaria che non entusiasma nessuno

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

Bbc news

Sudan junta and civilians sign power-sharing deal

The Guardian

Nazanin Zaghari-Ratcliffe’s husband fears she will be forced to confess

BuzzFeed

A Man Behind On His Rent Allegedly Killed Beloved Baton Rouge Activist Sadie Roberts-Joseph

Aljazeera

US slaps sanctions on Myanmar army chief over Rohingya abuses

Euronews

L’elezione di Ursula Von der Leyen, il capolavoro tattico di Angela Merkel