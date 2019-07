Previsioni meteo oggi 17 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 17 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il Meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 17 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 17 luglio 2019 | NORD

Nella giornata di mercoledì 17 luglio si prevede al mattino la presenza di alcune nubi al Nord, con addensamenti più consistenti su Alpi, Prealpi e Liguria centroccidentale.

Alcune precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, si verificheranno per poi attenuarsi in serata.

CENTRO E SARDEGNA

Per quanto riguarda il Centro Italia, invece, il cielo sarà prevalentemente sereno per tutto il corso della giornata. Qualche nuvola a partire dalla serata.

SUD E SICILIA

Al Sud anche è prevista tornare la stabilità, con cielo sereno per tutto il giorno e su tutte le regioni meridionali.

Previsioni meteo oggi mercoledì 17 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in aumento per quanto riguarda le regioni centroccidentali del Nord, la Sardegna orientale e il Trentino Alto Adige. Stazionarie, invece, altrove.

Le massime aumenteranno su tutta la penisola ed in particolare sulle regioni joniche.

VENTI

I venti nella giornata di oggi, 17 luglio 2019, saranno deboli e variabili, tendenti ad assumere carattere di brezza soprattutto nelle ore centrali.

MARI

Il Mar Ligure sarà poco mosso con tendenza al mosso via via che si prende il largo, mentre il mare e il Canale di Sardegna, come anche l’Adriatico centrale e meridionale, saranno mossi. Nel corso della giornata, tuttavia, questa tendenza si attenuerà.

Lo Stretto di Sicilia e il mar Ionio, invece, saranno mossi e molto mossi. Poco mossi, infine, gli altri mari.