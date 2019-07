Oroscopo Branko 17 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 17 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 luglio 2019.

Cari Ariete, oggi vi renderete conto di aver ritrovato del buonumore dopo la giornata piena di nervosismo di ieri. Improvvisamente tutto ciò che vi irritava, come anche le preoccupazioni, passerà in secondo piano lasciando il posto a calma e pace interiore.

Dopo la giornata di ieri, in cui il plenilunio ha portato una carica di energia ed esuberanza, ripiomberete nello stress della vita quotidiana, cari amici del Toro. In casa soprattutto ci sono varie cose di cui dovete occuparvi e che non potete più rimandare.

Oroscopo Branko 17 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, in questo mercoledì 17 luglio inizierete a raccogliere i frutti del duro lavoro delle ultime settimane. Anche se non giungerà subito una pioggia di riconoscimenti esterni, ci sono quelli “interni” a compensare: siete soddisfatti di voi stessi e questo vi basta per sentirvi bene.

Cari amici del Cancro, la Luna in Acquario è decisamente favorevole per voi. Vi sentite di avere in mano tante possibilità, tutte molto ricche, quasi ad aver l’imbarazzo della scelta. Fatevi trasportare dall’istinto per una volta, ma metteteci sempre anche un pizzico di ragione.

Cari amici del Leone, dovete avere più fiducia nel vostro istinto. È davvero necessario anche per evitare di farsi mettere i piedi in testa, capendo subito chi abbiamo di fronte. Il vostro ambiente di lavoro, in questo senso, è pieno di insidie, ma se avrete il coraggio di tenere le vostre armi sempre a disposizione non ci sarà attacco abbastanza potente da compromettervi.

Oroscopo Branko 17 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, il transito della Luna nell’Acquario per voi è eccezionalmente positivo. Soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale è il momento giusto per accettare nuove collaborazione e ampliare il vostro spettro di attività. Bene anche l’amore.

Cari Bilancia, abbiate pazienza ancora un po’ e vedrete tramontare questo periodo decisamente pesante. Una nuova fase più leggera della vostra vita, infatti, sta per aprirsi. Non prendete decisioni sentimentali affrettate, perché potreste facilmente scambiare una forte attrazione fisica per un sentimento profondo.

Cari amici dello Scorpione, continuano le giornate in cui è la calma a far da padrona. Anche se non mancano i fattori stressogeni, avete intenzione di non permettere a niente e nessuno di agitarvi. Se non ostacoleranno il mantenimento di questa condizione psicofisica, siete anche disposti a dare agli altri ciò che vogliono.

Oroscopo Branko 17 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente è un po’ come se aveste traslocato e vi trovaste a riorganizzare tutto. La vostra vita, infatti, vi ha chiesto un riordino e voi state eseguendo quello che è sembrato più un ordine che un consiglio. Benissimo l’amore, che vi fa da spalla in questo periodo di trasformazioni.

Capricorno, questa notte avete fatto dei sogni particolarmente realistici e rivelatori. Seguite i consigli che erano dietro certe immagini infraintendibili, perché forse sono anche migliori di quelli dei vostri amici più cari o del partner.

Amici dell’Acquario, oggi avrete la forza per tenere a bada certi istinti e, soprattutto, quelli di chi vi sta intorno. Abili doti diplomatiche vi faranno meritare la stima dei vostri colleghi perché saprete evitare lo scoppio di alcune discussioni.

Cari Pesci, l’ambiente lavorativo vi è ostile ma voi avete tutte le armi per difendervi e, soprattutto, trasformare alcuni problemi in vantaggi per voi stessi. Chi vi vuole male, praticamente, si ritroverà con un pugno di mosche in mano.

