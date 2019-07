Nozze Amadeus e Giovanna: le foto del matrimonio in chiesa e la sorpresa. Il telegramma del Papa ai due sposi

Nozze Amadeus – Il sì. Per la seconda volta. Ma in chiesa. Amadeus e Giovanna Civitillo giurano amore eterno davanti a Dio, dopo il rito civile celebrato nel 2009. Uniti più che mai, felici come sempre, Ama (come lo chiamano i colleghi) e Giovanna sono in procinto di partire per una vacanza. Una vera luna di miele bis. “Ricorderemo quel giorno a vita”, raccontano gli sposini ai cronisti.

Tanta commozione, tanti amici della coppia alle nozze blindate celebrate a Roma. Poi l’arrivo di un telegramma. Uno dei tanti, ma il mittente lascia tutti senza fiato: Papa Francesco. “Siamo rimasti senza parole”, racconta Amadeus. “Un regalo inatteso da una persona che amiamo e ammiriamo”.

La storia d’amore tra Giovanna e Amadeus è nata ai tempi de L’Eredità, Giovanna ha letteralmente dato la scossa ad Amadeus (lei era ballerina, lui conduttore). Si sono conosciuti per lavoro e non si sono più mollati. Amadeus le aveva mandato un bigliettino con scritto: “Se ti va ci prendiamo un caffè”. “Sì”», spiffera un’amica segretissima della coppia, era stata la risposta di Giovanna.

Una relazione sempre vissuta al massimo, ma lontano dagli occhi indiscreti dei giornalisti. Nessuna paparazzata e nessun colpo di testa: Amadeus e Giovanna si, in questi lunghi anni, si sono concessi qualche viaggio all’estero. Lui, solitamente, ne approfitta per curiosare i game delle tv straniere, dove spesso viene invitato.

Adesso, la coppia è pronta per il viaggio di nozze. Poi Amadeus tornerà al lavoro con la fede al dito. A casa, come sempre, ci sono i suoi fan speciali: figli e moglie. Che lo amano, come milioni di telespettatori. Ma, forse, non tutti sanno che il grande Ama prima di accettare una nuova sfida tv chiede spesso consiglio alla sua famiglia, il suo gruppo d’ascolto.