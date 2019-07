Mondiali nuoto 2019 programma gare | Oggi 17 luglio | Calendario | Orari

Mondiali nuoto 2019 programma – Oggi, mercoledì 17 luglio 2019, nuova intensa giornata di gare per tutti gli appassionati ai Mondiali di nuoto 2019. Non mancheranno impegni importanti per gli atleti italiani tra cui Rachele Bruni e Arianna Bridi impegnate nella 5km femminile.

Questa sesta giornata di gare vedrà protagonisti il nuoto di fondo con la 5 km femminile, il nuoto sincronizzato con i preliminari del libero a squadre e la finale del solo libero, i tuffi con i preliminari e le semifinali del trampolino tre metri maschile e la finale della piattaforma femminile, e la pallanuoto con la seconda giornata del torneo maschile.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL MONDIALE DI NUOTO 2019

Il tutto verrà trasmesso in chiaro (gratis) dalla Rai (RaiSport). Ma qual è il programma completo? Quali gare ci sono oggi? Ecco tutte le gare in programma oggi, mercoledì 17 luglio 2019, ai Mondiali di nuoto 2019:

01.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Australia-Kazakhstan

02.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, USA-Croazia

01.00 NUOTO DI FONDO – 5 km femminile

03.00 TUFFI – 3 m maschile, preliminari

04.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Libero a squadre, preliminari

04.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Ungheria-Spagna

05.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Sudafrica-Nuova Zelanda

08.30 TUFFI – 3 m maschile, semifinali

09.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Giappone-Italia

10.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Brasile-Germania

12.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Solo libero, finale

12.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Grecia-Montenegro

13.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Serbia-Corea del Sud

13.45 TUFFI – 10 m femminile, finale

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE GARE

DOVE VEDERE LE GARE IN TV E LIVE STREAMING