“Migranti chiusi nei container al confine con la Francia”: la denuncia di Medecins du Monde

Migranti chiusi in container al confine con la Francia. A Mentone, città di frontiera. È la denuncia, lanciata su Twitter, della Ong Medecins du Monde, che segnala gravi violazioni dei diritti umani al confine italo-francese.

“Ogni sera alcuni individui vengono rinchiusi per tutta la notte in moduli ‘Algeco’ adiacenti al posto di polizia situato al confine di Mentone. Questi moduli sono container di 15 m, sprovvisti di mobilio per distendersi, in cui possono essere trattenute decine di persone simultaneamente, private di cibo, per una durata di tempo che supera ampiamente le quattro ragionevoli ore di privazione di libertà consentite dal Consiglio di Stato”, prosegue Medecins du Monde in un testo sottoscritto da altre Ong come Amnesty International e Caritas France.

Anche migranti minori sarebbero stati “regolarmente rinchiusi insieme agli adulti e le donne non vengono sempre separate dagli uomini”, si legge nella nota della Ong.

È stata allertata la procura di Nizza. E non è la prima volta: a fine giugno 2019 sono state depositate tredici segnalazioni presso la Procura della città francese riguardanti la privazione illegale di libertà di cui sarebbero state oggetto alcuni migranti nella fase precedente al loro respingimento in Italia.

Medecins du Monde ha richiesto al relatore speciale Onu, Felipe Gonzalez Morales, di recarsi il prima possibile sul posto “per constatare i gravi oltraggi ai diritti delle persone esiliate perpetrati dalle autorità francesi” e per “formulare le opportune raccomandazioni che, speriamo, facciano finalmente rispettare i diritti al confine franco-italiano”.

Non è la prima volta che si verificano violazioni sistematiche dei diritti umani, e pratiche illegali delle autorità francesi contro i migranti, al confine con la Francia. Amnesty International ha denunciato respingimenti senza un esame individuale della situazione personale e senza possibilità di presentare domanda di asilo. Sono state denunciate anche mancate prese in carico di minori non accompagnati, anche se si erano dichiarati tali alla polizia.