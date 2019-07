Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme, il regalo inaspettato del calciatore

I pettegolezzi erano insistenti e, per una volta, si sono rivelati veri. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme. A confermare i sospetti è proprio lei, la bella showgirl americana, con un inequivocabile post su Instagram in cui si vede un enorme mazzo di rose rosse.

Era da un po’, del resto, che si ventilava un ritorno di fiamma fra Melissa Satta e l’attaccante del Sassuolo. Nelle ultime settimane, Kevin Prince Boateng e la Satta sono stati visti insieme in diverse occasioni in compagnia del loro figlio, il piccolo Maddox. Molti credevano però che il riavvicinamento dipendesse proprio dal bambino e non implicasse nulla più di una tiepida riappacificazione diplomatica. Nulla di più scorretto.

Fra Melissa e Kevin è rinata la passione, e quelle rose ne sono la più esplicita esemplificazione. Nei giorni scorsi la coppia ha passato teneri momenti insieme in spiaggia, documentati su Instagram. “Appuntamento con questo qui”, aveva scritto la 33enne. “Le mie scimmiette”, aveva contraccambiato il calciatore in una storia su Instagam con la compagna e il figlio.

Infine, la conferma, con quel bouquet che fa sognare migliaia di fan, felici di questo inaspettato riavvicinamento.