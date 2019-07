Meghan e Harry in crisi? Ormai è sotto gli occhi di tutti il momento difficile che sta vivendo la Duchessa di Sussex continuamente bersagliata dalle critiche sui media e sui social network.

“Non ci stanno rendendo la vita facile”: avrebbe rivelato la ex attrice americana durante l’anteprima del remake del film Il Re Leone a Londra. Parole che Meghan avrebbe pronunciato alla popstar Pharrell Williams.

Durante la premiere, i Duchi di Sussex hanno conversato a lungo con i divi presenti alla serata tra cui la coppia regina della musica, Beyoncé e Jay-Z. L’ex star della serie tv Suits è apparsa in confidenza con molti personaggi famosi.

Meghan Harry crisi

Ai fotografi e alle telecamere presenti alla kermesse non sono sfuggite le parole pronunciate dalla moglie del principe al cantautore, musicista e produttore discografico statunitense Pharrell Williams.

“Sono molto felice per la vostra unione. L’amore è una cosa meravigliosa, è fantastico. Non bisogna darlo mai per scontato, nel clima di oggi è davvero significativo per tutti noi”, ha confessato l’ex leader dei N.E.R.D.

La risposta della Duchessa è stata laconica: “Non ci rendono la vita facile ultimamente”.

Proprio nei giorni scorsi, una grande amica di Meghan, la tennista Serena Williams, si era lasciata andare a un lungo sfogo in difesa della Duchessa stufa di leggere titoli e articoli di giornale sempre molto critici nei suoi confronti.

