È passione bollente tra la trans Manila Gorio e il modello Chando Erik Luna | Foto

Manila Gorio e Chando Erik Luna, è passione bollente tra i due in vacanza alle isole Baleari. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti molto intimi durante un’uscita in barca come testimoniato dalle immagini pubblicate dal settimanale di gossip “Novella 2000“.

Baci e carezze sfociate in scene molto hot in cui si vede la modella trans spogliarsi senza preoccuparsi degli sguardi indiscreti.

Dopo mesi molto intensi, dove si è anche parlato di presunti tradimenti, ora sembra tornato il sereno tra i due. Una storia d’amore molto travagliata che è sempre stata seguita, passo dopo passo, da Barbara D’Urso durante le puntate dei suoi programmi in onda su Mediaset.

Il nome di Manila Gorio, all’anagrafe Tonino Giangregorio, è iniziato a girare dopo gli scandali dei festini a luci rosse ad Arcore. Oggi è una modella e influencer seguita su Instagram dove conta 290mila follower.

Ora la 30enne pugliese è apparsa felice e spensierata accanto a Chando Erik Luna, ex fidanzato dell’attrice e concorrente dell’Isola dei Famosi, Grecia Colmenares.

Non sono mancati i momenti difficili tra di due come quelli risalenti al maggio del 2019 quando furono pubblicate alcune foto di Chando in atteggiamenti equivoci con la modella curvy Francesca Giuliano.

Ma i tempi bui ormai sembrano lontani visto che la Gorio e il suo fidanzato sono anche andati a vivere insieme a Milano. Si vocifera anche i due possano entrare nel cast della nuova edizione di Temptation Island Vip.

