Manifest streaming | Dove vedere in tv la terza puntata

Manifest streaming | Dove vedere la terza puntata in tv e in diretta streaming

Anche questa sera, 17 luglio 2019, torna Manifest in prima serata su Canale 5. La serie televisiva è stata ideata da Jeff Rake e s’ispira a una storia vera. I protagonisti sono i passeggeri del volo 828 scomparso misteriosamente e tornato dopo cinque anni d’assenza nei radar. Coloro a bordo della vettura non hanno accusato il passare del tempo, per loro non è accaduto nulla.

Nella terza puntata che va in onda questa sera vedremo il mistero infittirsi. Ben decide d’infiltrarsi come contabile nella sede della SDU e indaga su una donna misteriosa di nome Fiona Clarke, coinvolta negli esperimenti. La sua indagine dura poco perché Vance lo becca e lo costringe a cedere tutti i dati raccolti durante la sua indagine. Nel frattempo, Michaela dovrà gestire un passeggero del volo 828 che tenta il suicidio spacciandosi per l’angelo della morte.

Manifest va in onda in prima serata, dalle ore 21:25, su Canale 5. Il canale ammiraglio della Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare Canale 5 al tasto 105 del decoder.

Chi invece vuole seguire Manifest in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. La piattaforma permette all’utente di seguire in streaming il programma di proprio interesse tramite una registrazione che avviene tramite e-mail o Facebook.

Accedendo alla piattaforma tramite pc, smartphone o tablet, potete quindi selezionare il contenuto d’intrattenimento di vostro interesse.

Chi vuole recuperare la messa in onda della puntata di questa sera, mercoledì 17 luglio 2019, può farlo grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.